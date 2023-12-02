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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. وفاة بطل وادى الذئاب.. رحيل والدة فنانة.. رقصة شارون ستون مع نانسى ونبيلة.. فيديو ياسمين صبرى وجونى ديب

ياسمين صبرى
ياسمين صبرى

نشر قسم الفن عدد من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

نبيلة عبيد ولبلبة ونانسي عجرم يرقصن مع شارون ستون بالبحر الأحمر.. فيديو

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى إكس مجموعة من الفيديوهات لنجوم مهرجان البحر الأحمر السينمائي وهم يرقصون ويحتفلون بعد انطلاق الدورة الثالثة من المهرجان.

مقطع فيديو يجمع بين ياسمين صبري والنجم العالمي جوني ديب بمهرجان البحر الأحمر

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى إكس مقطع فيديو يجمع بين ياسمين صبرى والنجم العالمى جونى ديب وذلك خلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وظهرت ياسمين صبرى فى كامل أناقتها وتجلس مع جونى ديب الذى ظهر أيضا فى كامل اناقته.

بعد أزمة النشيد الوطني.. فنانة عراقية تكشف حقيقة دعوتها لزواج الرجل من 4 نساء

قررت الفنانة شذى حسون، الخروج عن صمتها والرد على بعض التصريحات المتداولة على لسانها ، والتى تفيد بأنها توافق على زواج الرجل من 4 نساء للقضاء على العنوسة.

وكشفت شذى حسون، حقيقة التصريحات المتداولة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى : تعبتونى وزهقتونى من الأخبار المفبركة ما اعرف من أين تأتون بهذه الأخبار وما اعرف إيه  الحل معكم .. كده كتير جدا".

وفاة بطل مسلسل وادى الذئاب عن عمر يناهز 79 عاما

توفى الفنان جان جورزاب نجم المسلسل التركي "وادى الذئاب" وذلك عن عمر يناهز 79 عاما داخل إحدى المستشفيات فى تركيا حيث كان يتلقى العلاج بسبب تمدد الأوعية الدموية الأبهري .

يذكر أن "جورزاب " شارك الفترة الماضية فى عدد من الأعمال الدرامية التي حققت نسبة مشاهدة عالية , وعلى راسها كل من مسلسلات " وادى الذئاب " و "مد جزر".

إيرادات الأفلام.. حسن الرداد يتفوق على الجميع وكريم عبد العزيز نمبر 10

شهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأفلام السينمائية، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، كما عرضت مؤخرا أفلام أخرى هي: “العميل صفر"، و"وش فى وش"، و"فوي فوي"، و"حسن المصري“، و”سكر" وفيلم “بلوموندو” وأخيرا فيلم “سنة اولى خطف”.

وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في شباك التذاكر بالسينما أمس، الجمعة، 824.887 جنيهات، وذلك حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

ما هو سر تأجيل زواج نادين نسيب نجيم؟.. الفنانة تجيب

كشفت الفنانة نادين نسيب نجيم عن السبب الحقيقى وراء تأجيل حفل زفافها على خطيبها ناريك ناربيكيان.

وقالت نادين نسيب نجيم عبر برنامج et بالعربى : ان حفل الزفاف سيكون قريبا وقد تم تأجيله أكثر من مرة بسبب الأحداث المؤسفة التى تجرى حاليا فى فلسطين.

وفاة والدة علياء صبحى والجنازة بعد صلاة المغرب

توفيت اليوم والدة الفنانة علياء صبحى ، بعد صراع مع المرض وقررت أسرة الفقيدة تشييع جنازتها اليوم بعد صلاة المغرب بالشيخ زايد. 

العالمى جونى ديب الفنان جان جورزاب الفنانة شذى حسون النجم العالمي جوني ديب مهرجان البحر الأحمر نانسي عجرم وش في وش

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