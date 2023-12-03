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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تفاصيل خطة عائلة نتنياهو لإلهاء المعارضة الإسرائيلية عن الفشل في 7 أكتوبر..فيديوجراف

تفاصيل خطة عائلة
تفاصيل خطة عائلة نتنياهو لإلهاء المعارضة الإسرائيلية

تطورات حرب غزة التي تشنّها إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة وتهجيرهم قسريًّا وتصريحات يائير نتنياهو بشأن إخفاق إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي .. كشفت وكالة إيرانية، عن خطة نسجتها عائلة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لصرف الأنظار عن تقصيره في التعامل مع الفشل الذي لحق به في السابع من أكتوبر الماضي. 

تصريحات يائير نتنياهو

يوم السابع من أكتوبر 2023 شهد هجومًا كبيرًا شنته حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على مستوطنات غلاف قطاع غزة، أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي، وأسر حوالي 250 آخرين بينهم مزدوجو الجنسية وأجانب. 

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ونشرت وكالة "تسنيم" الإيرانية الرسمية، السبت تقريرًا أكدت فيه أن عائلة نتنياهو أعدت خطة لصرف الأنظار عن تقصير رئيس الحكومة في السابع من أكتوبر، وجاء ذلك عن طريق تولي نجله "يائير نتنياهو" مهمّة نشر تصريحات مثيرة للجدل لتحميل مسؤولي أمن إسرائيل، مسؤولية الفشل في 7 أكتوبر.

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للمزيد حول تطورات حرب غزة التي تشنها إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة وتهجيرهم قسريًّا وتصريحات يائير نتنياهو بشأن إخفاق إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي شاهد الفيديوجراف التالي: 

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