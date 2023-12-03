الاحتلال الإسرائيلي يبدأ عملية برية شمال خان يونس

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن قوات الاحتلال بدأت عملية برية شمال خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أعلنت اليوم الأحد، تفجير حقل ألغام في قوة إسرائيلية من 8 جنود شمال شرق خان يونس في غزة.

وكتبت القسام، في بيان عبر “تليجرام”، “تمكن مجاهدو القسام من تفجير حقل ألغام في قوة صهيونية مكونة من 8 جنود شمال شرق خان يونس، وبعدها تم الإجهاز على من بقي منهم على قيد الحياة من نقطة الصفر”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، دعا اليوم الأحد، سكان جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة لإخلاء منازلهم والتوجه إلى مراكز الإيواء والمدارس في حيي الدرج والتفاح.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ربما يستعد لعملية مكثفة في جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى التهجير القسري الذي تم إجراؤه لسكان بعض المناطق.

وأوضحت “نيويورك تايمز”، نقلا عن مسئول إسرائيلي رفيع، أن "العملية عالية الكثافة لن تطول، ومن المرجح أن يدخل الجيش الإسرائيلي في وضع منخفض الكثافة”.