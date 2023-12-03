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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفارة المصرية بتونس: حضور كثيف للمشاركة بالانتخابات الرئاسية في يومها الأخير

صدى البلد

شهدت السفارة المصرية في تونس حضورا كثيفا من الجالية المصرية في تونس للمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية في يومها الثالث والأخير وسط أجواء حماسية كبيرة بين أفراد الجالية، معبرين عن فرحتهم في المشاركة في هذا العرس الديمقراطي. 

وقال عميد الجالية المصرية بتونس كارم الجعيدي إنه جاء من صفاقس قاطعا مسافة كبيرة إلى العاصمة تونس للإدلاء بصوته، منوها بأنه حرص على تشجيع وحث أفراد الجالية للمشاركة في الانتخابات لحفظ أمن واستقرار مصر ومن أجل بناء مستقبل باهر.

واتفق معه خالد سليمان مدير مكتب الشبكة الكورية بتونس مصري مقيم بتونس منذ 15 عاما ، مؤكدا حرصه على أداء واجبه الانتخابي في كل الانتخابات. 

من جانبه أكد عاصم محمد وهو مصري مقيم بتونس حرصه على اصطحاب زوجته وأبنائه للإدلاء بأصواتهم وهو حقهم الدستوري وواجبهم الوطني، مناشدا المصريين بالخارج بنزول للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي.

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