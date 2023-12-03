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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة الهجرة: منافسة كبيرة بين المصريين في الانتخابات الرئاسية بالسعودية والكويت وأوروبا

سها الجندي، وزيرة
سها الجندي، وزيرة الدولة لشؤون الهجرة

علقت الدكتورة سها الجندي، وزيرة الدولة لشؤون الهجرة والمصريين بالخارج، علي مشاركة المصريين في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية المصرية.  

وأكدت سها الجندي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "علي مسؤوليتي"، عبر فضائية " صدى البلد"، والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن هناك منافسة كبيرة بين المصريين في الانتخابات الرئاسية بالسعودية والكويت وأوروبا.

وأضافت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن الانتخابات المصرية في الخارج شهدت اقبالا كثيف ومشرف مما يؤكد أن المصريين لديهم وعي كبير بالمشاركة في الاستحقاقات الدستورية.

وأوضحت الدكتورة سها الجندي، أن المصريون في الخارج يعلمون جيدا قيمة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الحالية خاصة وسط الأجواء التي يشهدها العالم كلة من حروب واضرابات عالمية وإقليمية.

العالم كله يراقب الانتخابات الرئاسية

وأشارت وزيرة الهجرة ، إلى أن النزول والمشاركة في الحياة السياسية والانتخابية أصبح واجب على كل مصري في الداخل والخارج، مضيفة أن العالم كله يراقب الانتخابات الرئاسية في مصر.

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