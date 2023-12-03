وزيرة الهجرة: المصريين بالخارج سطروا ملحمة تاريخية في المشاركة بالانتخابات الرئاسية

علقت سها جندي، وزيرة الدولة لشؤون الهجرة والمصريين بالخارج، علي مشاركة المصريين في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية المصرية.

وقالت سها جندي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن المصريين في الخارج علي مدار الثلاث أيام الماضية منذ بداية التصويت في الانتخابات الرئاسية الحالية سطروا ملحمة تاريخية من خلال مشاركتهم الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

وأضافت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن القنصليات والسفارات في كافة الدول التي تجري بها الانتخابات الرئاسية المصرية قد شهدت اقبالا كثيفاً من المصريين للإدلاء بأصواتهم في السباق الرئاسي.

وأوضحت الدكتورة سها جندي، أن ما حدث من المصريين في الخارج علي مدار الثلاث أيام الماضية من خلال المشاركة في الانتخابات الرئاسية يدعو الي الفخر ويوجد هناك تنافس كبير بين المصريين في الداخل والخارج بسبب الدور والمشهد الإيجابي في حب مصر علي مدار الثلاث أيام الماضية.

وأردفت أن الشعب المصري علي قد المسؤولية ويقفون في جانب المصرية في كل وقت ، مشيرة إلى أن المصريين في الخارج لديهم مواقف إيجابية كبيرة تجاه وطنهم في مصر ولا يتأخروا عن أداء واجبهم الوطني في أي وقت.