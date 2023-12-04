هياكل غامضة تحت سطح كوكب المريخ.. ما القصة؟

عرضت فضائية " العربية" تقريرا عن قيام علماء صينيين بتحديد هياكل غامضة تحت سطح كوكب المريخ.

وأوضح التقرير أن الهياكل الغامضة متعددة الأضلاع تقع على عمق نحو 35 مترا من سطح المريخ كما أعلن العلماء الصينيين .

وتابع التقرير أن قياس الهياكل يبلغ من سنتيمترات إلى عشرات الأمتار، ويعتقد العلماء أن التضاريس متعددة الأضلاع المدفونة نتجت عن دورات التجمد والذوبان على المريخ .

واكمل التقرير أن نتائج عمليات المسح التي أجريت لموقع هبوط مركبة "زورنغ" على المريخ في سهل "يوتوبيا بلانيتيا " متواجد في أكبر حوض تصادمي معترف به على المريخ .

ولفت التقرير إلى أن قطر السهل 3300 كيلومتر وكتب فريق البحث في ورقتهم البحثية أن رادار المركبة اكتشف 16 هيكلا متعدد الاضلاع ، وتقع هذه الهياكل على مسافة نحو 1.2 كيلومتر ما يشير إلى توزيع واسع لتضاريس مماثلة تحت سهل يوتوبيا بلانيتيا ، ومن المحتمل أن تكون هذه المعالم قد تشكلت منذ 2.9 إلى 3.7 مليار سنة.