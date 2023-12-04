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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

هياكل غامضة تحت سطح كوكب المريخ.. ما القصة؟

المريخ
المريخ

عرضت فضائية " العربية" تقريرا عن قيام علماء صينيين بتحديد هياكل غامضة تحت سطح كوكب المريخ.

 

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 وأوضح التقرير أن الهياكل الغامضة متعددة الأضلاع تقع على عمق نحو 35 مترا من سطح المريخ كما أعلن العلماء الصينيين .

 

وتابع التقرير أن قياس الهياكل يبلغ من سنتيمترات إلى عشرات الأمتار، ويعتقد العلماء أن التضاريس متعددة الأضلاع المدفونة نتجت عن دورات التجمد والذوبان على المريخ .

 

 واكمل التقرير أن نتائج عمليات المسح التي أجريت لموقع هبوط مركبة "زورنغ" على المريخ في سهل "يوتوبيا بلانيتيا " متواجد في أكبر حوض تصادمي معترف به على المريخ .

 

 ولفت التقرير إلى أن قطر السهل 3300 كيلومتر وكتب فريق البحث في ورقتهم البحثية أن رادار المركبة اكتشف 16 هيكلا متعدد الاضلاع ، وتقع هذه الهياكل على مسافة نحو 1.2 كيلومتر ما يشير إلى توزيع واسع لتضاريس مماثلة تحت سهل يوتوبيا بلانيتيا ، ومن المحتمل أن تكون هذه المعالم قد تشكلت منذ 2.9 إلى 3.7  مليار سنة.

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