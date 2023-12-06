إعلامي يفجر مفاجأة بشأن منحة التعاقد لـ عمر كمال عبدالواحد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي الزمالك رفض دفع منحة تعاقد قدرها 30 مليون جنيه للاعب عمر كمال عبدالواحد نجم فريق مودرن فيوتشر لضمه بداية من الموسم المقبل، مشيرا إلى أن طلبات اللاعب وراء التراجع عن التفاوض معه.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على شاشة قناة etc الفضائية: "هناك محاولات مستمرة من الزمالك لحل ازمة سبورتنج لشبونة، والحل الأخير للنادي بدفع 50% من قيمة الغرامة وتقسيط الباقي على دفعة واحدة".

وأضاف: "الزمالك يسعى لضم صفقات جديدة خلال شهر يناير المقبل، للمنافسة على البطولات".