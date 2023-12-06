أول تعليق من ولي العهد السعودي بشأن إقرار ميزانية عام 2024

قال ولي عهد ورئيس الوزراء السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود، اليوم الأربعاء، إن المملكة السعودية تمضي لمستقبل أفضل يليق بمكانة المملكة.

وجاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء لإقرار ميزانية 2024.

وقال ولي العهد السعودي إن أرقام الميزانية تأتي داعمة ممكنة للعديد من البرامج والمبادرات لتعزيز البنية التحتية.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان آل سعود ميزانية 2024 تطور القطاعات الاقتصادية الواعدة، مضيفاً انها ستعزز جذب الاستثمارات للمملكة السعودية.

وقال ولي العهد السعودي إن ميزانية 2024 تسعى لرفع نسبة المحتوى المحلي، كما أنها تسعى لرفع الصادرات غير النفطية.

وأشار الأمير محمد بن سلمان آل سعود إلى أن الميزانية تأتي داعمة ممكنة للعديد من البرامج والمبادرات لتعزيز البنية التحتية، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة في ميزانية 2024 بتعزيز النمو.

ولفت ولي العهد السعودي إلى أن عدد السعوديين بسوق العمل ارتفع إلى 2.3 مليون، مؤكداً على أنه يتم العمل على رفع الناتج المحلي بـ 3 أضعاف.

وأكد ولي العهد السعودي أن الحكومة تبني قطاع رياضة فعال من خلال مشروع الاستثمار، مشيراً إلى الاعتزام تطوير قطاع الصناعة بتنويع قاعدة صناعية.

كما أكد ولي العهد السعودية أن المملكة حريصة على تطوير واستقرار سلاسل الإمداد.

وقال الأمير محمد بن سلمان آل سعود أن الحكومة مستمرة بزيادة جاذبية الاقتصاد للمستثمرين.

وقدرت السعودية تقدر المصروفات بـ 1.25 مليار ريـال سعودي لعام 2024.

وترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، اليوم، جلسة مجلس الوزراء لإقرار ميزانية 2024.



وبحسب وكالة أنباء السعودية "واس" فقد استعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، وأصدر قراره بشأنها متضمناً ، تقدير الإيرادات بمبلغ 1.172.000.000.000 ألف ومائة واثنين وسبعين مليار ريـال سعودي.



كما اقر أعتماد المصروفات بمبلغ (1.251.000.000.000) ألف ومائتين وواحد وخمسين مليار ريـال سعودي.

وقدر العجز الموجود في الميزانية بمبلغ (79.000.000.000) تسعة وسبعين مليار ريـال سعودي.