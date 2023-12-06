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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد إطلاق اسم عادل إمام على كوبري صلاح سالم.. معالم مصر تتزين بأسماء النجوم

الزعيم وسمير وعبد
الزعيم وسمير وعبد العزيز

أعلنت صباح اليوم محافظة القاهرة إطلاق اسم الزعيم عادل إمام على أحد كباري صلاح سالم تقديرا لمشواره الفني.
 

تفاصيل إطلاق اسم عادل إمام على كوبري صلاح سالم


وحددت المحافظة إطلاق اسم عادل إمام على الكوبري الواقع بتقاطع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات بطريق صلاح سالم. 

 

سمير غانم وكوبري محور محمد نجيب 

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التى يطلق فيها اسم فنان على منشأة حكومية تقديرا لمشواره الفني فقد سبق وأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق  اسم الراحل سمير غانم على الكوبري الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة.
 

محمود ياسين فى بورسعيد

كما أطلق اسم الفنان الراحل محمود ياسين على أحد الميادين بمحافظة بورسعيد مسقط رأسه وذلك تخليدا لذكراه وتقديرا لمشواره الفني.

محمود عبد العزيز فى الاسكندرية 
 

وهو نفس الأمر الذى حدث مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز عندما قرر محافظ الإسكندرية إطلاق اسم الفنان الراحل محمود عبد العزيز على أحد شوارع الإسكندرية مسقط رأسه وهو الأمر الذى نال إعجاب أسرته ومحبيه.
 

يسرا وإيناس الدغيدي فى الجونة

أما الفنانة يسرا فقد قرر الأخوين نجيب وسميح ساويرس إطلاق اسمها على أحد شوارع مدينة الجونة الساحلية وذلك تقديرا لمشواره الفني وأيضا تم إطلاق اسم المخرجة إيناس الدغيدي على أحد الشوارع هناك فى نفس التوقيت تقديرا لأعمال الفنية التى قدمتها فى السينما.

الزعيم عادل امام عادل إمام كوبري صلاح سالم سمير غانم

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