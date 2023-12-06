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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر أمين: غزة تحولت من مدينة على الأرض إلى بلدة في الجنة

تامر امين
تامر امين

علق الإعلامى تامر أمين على العدوان الغاشم الذى يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ شهرين عقب عملية 7 أكتوبر الماضى. 

ووصف الإعلامي تامر أمين، خلال برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر قناة “النهار” أن آلة الحرب الإسرائيلية الرخيصة لا تتوقف عن المجازر التى ترتكبها فى حق أهالي غزة.

 مدينة فى الجنة

وتابع تامر أمين، غزة تحولت من مدينة فى الأرض إلى مدينة فى الجنة، معقبا:" أغلب أهالي غزة استشهدوا وتوجد أعداد كبيرة أخرى مرشحة للاستشهاد والشهداء مكانهم الجنة".

وكان قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن المعركة في قطاع غزة غير مسبوقة، وحملت أهدافا كبيرة بحجم القضية الفلسطينية، وبحجم طبيعة الصراع الذي جري بيننا وبين هذا الاحتلال.

 

احتلال الاسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي آلة الحرب الإسرائيلية الإعلامي تامر أمين قطاع غزة

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