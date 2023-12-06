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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجموعة السبع تستنكر عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في غزة

صدى البلد

استنكرت مجموعة السبع، اليوم الأربعاء، زيادة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.

ورحبت مجموعة السبع بالهدنة الأخيرة في غزة، مضيفة أنه يجب التصدي للأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

وذكر زعماء المجموعة في بيان مشترك بعد اجتماع عبر الإنترنت "يلزم مزيد من التحركات العاجلة للتصدي للأزمة الإنسانية المتدهورة في غزة وتقليل عدد القتلى والجرحى من المدنيين. ندعم ونحث على مزيد من الهُدن الإنسانية لتمكين هذا".

وجددت مجموعة السبع تجدد تأكيد دعمها لحل الدولتين في النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وحثت مجموعة السبع للإسراع بالتصدي للأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة وتقليل عدد الضحايا المدنيين لأدنى حد.

دعا زعماء مجموعة السبع، إلى مزيد من الهُدن الإنسانية في القتال بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في غزة.

وطالب الزعماء أيضا إيران بالإحجام عن تقديم الدعم إلى "حماس" وكذلك إلى "حزب الله" وجماعة الحوثي اليمنية.

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