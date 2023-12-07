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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

اليوم|الأسمرات تشهد فعاليات الملتقى التاسع لمناهضة العنف ضد المرأة بقصر ثقافة تحيا مصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يشهد قصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات، اليوم الخميس، انطلاق فعاليات الملتقى السنوي التاسع لمناهضة العنف ضد المرأة، والمقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، ضمن سلسلة الفعاليات التى تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بعدة محافظات، تزامنا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

تتضمن فعاليات اليوم الأول ندوة عن "دور التلوث البيئي فى زيادة خطر الإصابة بمشاكل الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق" تحاضرها مها عبد العزيز أخصائي توعية بيئية، مع ورشة فنية عن البيئة، يعقبها حديث د. طارق أبو الوفا -دكتوراه فى التربية الإسلامية والتربية الخاصة، عن "دور مؤسسات المجتمع المدني فى مناهضة العنف ضد المرأة" مع تعريف العنف أشكاله، وأنواعه، وتبدأ الفعاليات في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

كما تقدم هدى الأنشاصي أخصائي نفسي إكلينيكي، محاضرتين الأولى عن "كيفية تقديم الدعم للسيدات والفتيات الناجيات من العنف عبر شبكة الإنترنت"، والأخرى عن "العنف ودوره في الإصابة بالأمراض النفسية والجسدية".

ويستكمل الملتقى فعالياته يوم الأحد المقبل الموافق 10 ديسمبر الحالي مع محاضرة عن "آليات التاهيل لسوق العمل" يقدمها د. حازم الملاح عضو المجلس الأعلى للثقافة، وسيقام على هامش الفعاليات معرض فنون تشكيلية وأشغال يدوية.

الملتقى تنظمه الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة د. دينا هويدي، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى برئاسة لاميس الشرنوبي، بفرع ثقافة القاهرة.

قصر ثقافة تحيا مصر لمناهضة العنف ضد المرأة نيفين الكيلانى وزير الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني العنف ضد المرأة

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