أعضاء النادي الثقافي يزورون القلعة العثمانية بالقصير

أجرى أعضاء النادي الثقافي، زيارة استثنائية إلى القلعة العثمانية الرائعة في مدينة القصير.

تأتي هذه الزيارة ضمن خطة الأنشطة الثقافية المخططة للعام المالي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤م، بتنظيم من وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع إدارة تنمية الشباب بالبحر الأحمر.

تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبحضور اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قام أعضاء النادي بالتجول داخل القلعة العثمانية التاريخية، التي تعد واحدة من أهم المعالم التاريخية في المنطقة.

وفي تصريح للإعلام، أكدت نجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، على أهمية هذه الزيارات في تعزيز التواصل الثقافي وتعريف الشباب بتاريخ وثقافة محافظتهم.

زار أعضاء النادي العديد من الصالات التاريخية والغرف داخل القلعة، حيث استمعوا إلى المرشدين الذين قدموا لهم معلومات شيقة حول بناء القلعة والأحداث التاريخية التي شهدتها المنطقة خلال فترة حكم الدولة العثمانية.

وأعربت منسق النادي الثقافي، مارتينا صبري، عن سعادتها بنجاح الزيارة وقالت: "كانت زيارة القلعة العثمانية تجربة مثيرة وتعليمية لأعضاء النادي. نحن نسعى دائمًا لتقديم تجارب فريدة تثري معرفتهم وتعزز وعيهم الثقافي."

تأتي هذه الزيارة كجزء من سلسلة من الأنشطة التي ينظمها النادي الثقافي، بهدف تعزيز الوعي الثقافي وتحفيز أعضائه على المشاركة الفعّالة في الأنشطة والفعاليات القادمة.