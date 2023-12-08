ورش عمل ومسابقات.. المتحف المصري يطلق برنامجا تعليميا لطلاب المدارس

كشفت صباح شبيب، كبير أمناء المتحف المصري بالتحرير، تفاصيل إطلاق برنامج تعليمي لأطفال المدارس بـ المتحف المصري.



وقالت “شبيب” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن المتحف المصري دائمًا ما ينظم دورات تعليمية للأطفال الصغار وذوي الهمم؛ من أجل تعريفهم بحضارة مصر وتاريخها، ولفتت إلى أن أيام الجازات تشهد إقبالًا وأعدادًا أكبر من أيام الدراسة.



وأضافت كبير أمناء المتحف المصري بالتحرير أنه يوجد تنظيم لورش عمل رسم وتلوين المناظر الحضارية ومسابقات لتعريف الأطفال بالكثير من المعلومات عن الحضارة المصرية، بجانب الاحتفالات التي يعدها المتحف للأطفال.



ولفتت إلى أنه يتم التعاون والتنسيق مع المدارس ويأتي الأطفال في شكل مجموعات إلى المتحف، متابعة أنه يوجد تفاعل من قبل الأطفال لأنهم حاليًا لديهم وعي أكبر بكثير من الماضي وذلك بسبب وجود الإنترنت.



ورش عمل ومسابقات

وأضافت كبير أمناء المتحف المصري بالتحرير أنه يوجد تنظيم لورش عمل رسم وتلوين المناظر الحضارية ومسابقات لتعريف الأطفال بالكثير من المعلومات عن الحضارة المصرية، بجانب الاحتفالات التي يعدها المتحف للأطفال.



ولفتت إلى أنه يتم التعاون والتنسيق مع المدارس ويأتي الأطفال في شكل مجموعات إلى المتحف، متابعة أنه يوجد تفاعل من قبل الأطفال لأنهم حاليًا لديهم وعي أكبر بكثير من الماضي وذلك بسبب وجود الإنترنت.