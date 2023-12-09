وكيل دفاع النواب:زيارة الرئيس لأكاديمية الشرطة تأكيد على تربية جيل يحمي أمن الوطن

أكد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الي مقر أكاديمية الشرطة، وحضور سيادته اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة ، تأكيد على اهتمام الرئيس بتربية جيل قادر علي حماية أمن الوطن الداخلي.

واضاف المصري في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الرئيس السيسي بعث برسالة إلى أبنائه الطلبة المتقدمين للالتحاق بأكاديمية الشرطة، أنه لامحاباة ولامحسوبيه في الاختيارات وأن المعيار هو الكفاءة واللياقة والجاهزيه ، وأن الآمال علي هؤلاء الشباب في الدفاع عن أمن مصر وشعبها ومكافحة الجريمه بكافة صورها.

وبين وكيل دفاع النواب أن زيارة الرئيس السيسي لأكاديميه الشرطة، هي رسالة دعم لوزارة الداخلية بقيادة الوزير الكفء اللواء محمود توفيق، والتأكيد ان الشرطه المصريه حصن الأمن والأمان ، وان دورها علي مر العصور الحفاظ على الدولة المصرية، وأمنها واستقرارها.

وتقدم اللواء ابراهيم المصري بالشكر والتقدير لوزير الداخلية ولكل قيادات الوزارة بكافة القطاعات والإدارات المختلفة ، ولقيادة الاكاديميه التي برهنت بحق بأن العدل والمساواة هي أساس اختيار الطلاب المتقدمين للالتحاق بالاكاديمية وأعلن مبدأ الشفافية والنزاهة في جميع مراحل الاختبارات.