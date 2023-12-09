ائتلاف هولندا يتحرك للتخلص التدريجي من دعم الوقود الأحفوري في مؤتمر COP28

تعهد ائتلاف يضم عشرات الدول بقيادة هولندا، اليوم السبت، بنشر قائمة دعم الوقود الأحفوري الخاص بها في غضون عام، بهدف وضع استراتيجية واضحة لإلغاء هذا الدعم.

واتفقت الحكومات في قمة الأمم المتحدة للمناخ لعام 2021 في غلاسكو على الإلغاء التدريجي لدعم الوقود الأحفوري 'غير الفعال' للمساعدة في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وتُرِكَت الدول الفردية لتقرر بنفسها كيفية القيام بذلك.

وارتفع الدعم العالمي للوقود الأحفوري منذ ذلك الحين، بمقدار 2 تريليون دولار على مدى العامين الماضيين ليصل إلى مستوى قياسي قدره 7 تريليون دولار في عام 2022، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

وقال وزير المناخ الهولندي، روب جيتن، في قمة الأمم المتحدة للمناخ COP28 في دبي: 'لا يمكننا التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري دون معالجة دعم الوقود الأحفوري'. 'علينا أن نضمن وجود الحوافز الاقتصادية المناسبة.'

ويوفر الاتفاق الطوعي الذي تقوده هولندا اللبنات الأساسية للتخلص من مثل هذه الإعانات، التي تُستخدم عادة للمساعدة في حماية المستهلكين من خلال الإبقاء على أسعار الوقود منخفضة - وخاصة في ظل أزمات أسعار الطاقة.

وقد حظيت مبادرة هولندا بدعم أنتيغوا وبربودا والنمسا وبلجيكا وكندا وكوستاريكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيرلندا ولوكسمبورغ وإسبانيا.

ووجد صندوق النقد الدولي أن الصين، التي لم تنضم إلى التحالف الجديد، قدمت العام الماضي 2.2 تريليون دولار لدعم الوقود الأحفوري، وهو ما يعادل 12.5% ​​من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

