انطلاق معسكر منتخب الشباب بمشاركة 28 لاعبا

انطلق اليوم معسكر منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، بمشاركة 28 لاعبا وخاض المنتخب مرانه بالملعب الفرعى لاستاد القاهرة.

تضم قائمة اللاعبين للمعسكر الحالي كل من : في حراسة المرمى: عبد المنعم تامر، أحمد وهب، أحمد جمال، أحمد إبراهيم.

الدفاع: عبد الله فؤاد، معتز محمد ، أحمد مجدى، أحمد عابدين، يوسف عبد الحفيظ، حسن أبو المعاطى، مهاب سامى، محمد إبراهيم .

الوسط: مصطفى عكاشة، عبد الرحمن شعبان، فارس خالد، محمد عماد، محمد السيد، محمد سعيد، زياد جاب الله، عمر خضر، محمد عبد الله، أنس وائل، عمرو خالد، هادى عامر.

الهجوم: مهند محمد، السيد ربيع، عمر فتحى، حسن صابر.

ويستمر المعسكر حتى يوم الجمعة المقبل.