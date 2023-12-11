نادي القضاة: لم نرصد أي مشاكل في اليوم الأول للانتخابات

قال أبو الحسين قايد، المتحدث باسم نادي القضاة، إن النادي يعقد غرفة عمليات لمتابعة العملية الانتخابية، فيما يتعلق شئون القضاة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف أبو الحسين قايد، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد، أن اللجنة تعمل على حل أي مشاكل يمكن أن تواجه القضاة خلال أيام الانتخابات، متابعا: الانتخابات الرئاسية بمثابة مهمة وطنية للقضاة.

واسترسل: نرصد ونتابع ما يحدث فى الانتخابات من خلال الغرفة الانتخابية، والمشاكل التي تواجه القضاة على مدار اليوم، مشددا على أن النادي استقبل زيارة من البرلمان الأورومتوسطي.

ولفت إلى أن مصر ترفض أي محاولات للمساس بشئونها الداخلية، ونرد بقوة على البيانات المغلوطة، متابعا: لم نرصد أي مشاكل في العملية الانتخابية خلال اليوم الأول.