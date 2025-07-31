قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علي جمعة: مرافقة النبي في الجنة لا تكون إلا بكثرة السجود
علا شوشة تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل خناقتها مع أم مكة
كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بديل بطاقة التموين
التعليم العالي: اليوم.. انتهاء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات
رئيس الجالية المصرية بفرنسا: المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني
غارات الاحتلال تقتل أسر كاملة وأطفال ونساء.. 22 شهيدًا منذ الفجر
زلزال يضرب باكستان بقوة 5.5 درجة دون خسائر بشرية
تعرف على تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم
مجلس الشيوخ 2025.. تجهيز 476 لجنة لاستقبال 3.8 مليون ناخب في المنيا
محافظ أسيوط: مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ جاهزة للتصويت
جامعة المنيا الأهلية تعلن موعد التقديم الإلكتروني ومصروفات الكليات
أسعار الذهب اليوم في مصر.. الجنيه يتخطى 36 ألفا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

5 أخطاء شائعة تمنع الاستفادة من المكملات الغذائية .. التوقيت الأبرز

المكملات الغذائية
المكملات الغذائية
هاجر هانئ

 تتناول مكملاتك الغذائية يوميًا، أملًا في الشعور بمزيد من النشاط، أو تحسين بشرتك، أو دعم صحتك، ولكن لا يبدو أن شيئًا يتغير، قد يكون هذا محبطًا ومربكًا، المشكلة ليست دائمًا في المكمل الغذائي نفسه، في كثير من الحالات، تكون عوامل بسيطة في روتينك اليومي هي التي تمنع جسمك من الاستفادة من العناصر الغذائية بشكل صحيح. قد يلعب التوقيت، أو الجرعة، أو صحة أمعائك، أو حتى مستويات التوتر، دورًا في ذلك، بفهم الأسباب الأكثر شيوعًا لعدم فعالية المكملات الغذائية، يمكنك إجراء تغييرات بسيطة تساعدك على الشعور بالفرق مع مرور الوقت.


أخطاء شائعة عند تناول المكملات الغذائية


1. تناول الجرعة الخاطئة
من أكثر الأخطاء شيوعًا التي أراها تناول كمية قليلة جدًا أو زائدة من المكملات الغذائية، يفترض الكثيرون أن "الكمية الأكبر أفضل"، لكن هذا ليس صحيحًا دائمًا عندما يتعلق الأمر بالمكملات الغذائية، فتناول كميات كبيرة من بعض العناصر الغذائية قد يكون ضارًا، وقد لا يُحدث تناول كميات قليلة منها أي تأثير ملحوظ.
نصيحة : التزم دائمًا بالجرعة الموصى بها على ملصق المكمل الغذائي، أو الأفضل من ذلك، استشر مقدم الرعاية الصحية لتحديد الجرعة المناسبة لاحتياجاتك الخاصة، من المهم مراعاة عوامل مثل عمرك ووزنك وحالتك الصحية ونظامك الغذائي قبل تحديد الجرعة المناسبة.

اضرار المكملات الغذائية

2. اتخاذ النموذج الخاطئ
ليست جميع المكملات الغذائية متساوية، بعض المكملات الغذائية تُمتص بشكل أفضل في أشكال معينة من غيرها. على سبيل المثال، يتوفر المغنيسيوم بأشكال متنوعة، مثل سترات المغنيسيوم، وجليسينات المغنيسيوم، وأكسيد المغنيسيوم. بعض هذه الأشكال أكثر توفرًا حيويًا وأسهل امتصاصًا من غيرها.
نصيحة : ابحث عن الأشكال المختلفة للمكملات الغذائية التي تتناولها، واختر الأنسب لجسمك، إذا لم تكن متأكدًا، فاسأل طبيبك عن الشكل الأنسب لاحتياجاتك الخاصة.

تناول المكملات الغذائية والفيتامينات

3. تناوله في الوقت الخطأ من اليوم
يؤثر توقيت تناول المكملات الغذائية على فعالية مفعولها، يُفضّل تناول بعض المكملات مع الوجبات لتحسين الامتصاص، بينما يُفضّل تناول بعضها الآخر على معدة فارغة. على سبيل المثال، يُفضّل تناول الفيتامينات التي تذوب في الدهون، مثل فيتامين د، مع وجبة غنية بالدهون لتحسين الامتصاص، بينما يجب الابتعاد عن بعض الأدوية والمعادن كالكالسيوم.

نصيحة : تأكد مما إذا كان يجب تناول مكملاتك الغذائية مع الطعام أو على معدة فارغة، والتزم بالتوقيت الموصى به. إذا لم تكن متأكدًا، يمكن لمقدم الرعاية الصحية الخاص بك إرشادك بشأن الوقت المناسب من اليوم لتحسين نتائجك.

أضرار الأفراط في تناول المكملات الغذائية

4. تناول شيء يجعل أعراضك الأخرى أسوأ
هذا أكثر شيوعًا مما تظن، فقد تُفاقم المكملات الغذائية أحيانًا مشاكل أو أعراضًا صحية أخرى. على سبيل المثال، قد تتفاعل بعض الأعشاب أو العناصر الغذائية مع الأدوية أو المكملات الغذائية الأخرى، أو قد لا تكون مناسبة للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة.
نصيحة : استشر طبيبك أو أخصائي الرعاية الصحية دائمًا قبل إضافة أي مكمل غذائي جديد إلى نظامك الغذائي، خاصةً إذا كنت تتناول أدويةً بالفعل أو تعاني من مشاكل صحية سابقة، انتبه للتفاعلات أو الآثار الجانبية المحتملة، واستمع إلى جسمك - إذا شعرت بأي خلل، فتوقف واستشر أخصائيًا.

الفيتامينات والمكملات الغذائية بعد سن 30

5. تناول الكثير من المكملات الغذائية
ليس بالضرورة أن يكون التناول بكثرة أفضل، فتناول عدد قليل من المكملات الغذائية يوميًا دون فهم كامل لسبب حاجتك لكل منها قد يؤدي إلى اختلال توازن العناصر الغذائية أو الإفراط في تناولها، كما قد يكون من الصعب على جسمك معالجة عدة مكملات في آن واحد، خاصةً إذا لم تكن هناك حاجة إليها.
نصيحة : كن استراتيجيًا ومدروسًا بشأن استخدامك للمكملات الغذائية، ركّز على أهدافك الصحية المحددة، وفكّر في استشارة أخصائي لتحديد المكملات الغذائية المفيدة لك حقًا. قد يكون القليل أفضل عندما يتعلق الأمر بالمكملات الغذائية - استهدف الجودة لا الكمية.
المصدر: lauravonhagen

المكملات الغذائية العناصر الغذائية المغنيسيوم المكملات الكالسيوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانيةلـ تنسيق الجامعات 2025

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

وزارة الداخلية

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

كسوف الشمس

كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

جثة - أرشيفية

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

القبض على أم سجدة

أم سجدة من السوشيال ميديا لـ قفص الإتهام .. تنشر فيديوهات خادشة للحياء

ترشيحاتنا

جوجل

جوجل تستثمر في ألعاب الهند عبر منصة STAN

أندرويد

مسابقة لتصميم الشاشة الرئيسية.. فرصة لعرض لمستك الإبداعية في تخصيص الهاتف

Pixel

تسريب جديد يكشف تصميم Pixel Buds 2a قبل إطلاقها الرسمي

بالصور

بعد إنتاج 6 ملايين سيارة.. نيسان تقرر إغلاق مصنعها بالمكسيك

نيسان
نيسان
نيسان

مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية

الاسكوتر
الاسكوتر
الاسكوتر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد