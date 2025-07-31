5 أخطاء شائعة تمنع الاستفادة من المكملات الغذائية .. التوقيت الأبرز

تتناول مكملاتك الغذائية يوميًا، أملًا في الشعور بمزيد من النشاط، أو تحسين بشرتك، أو دعم صحتك، ولكن لا يبدو أن شيئًا يتغير، قد يكون هذا محبطًا ومربكًا، المشكلة ليست دائمًا في المكمل الغذائي نفسه، في كثير من الحالات، تكون عوامل بسيطة في روتينك اليومي هي التي تمنع جسمك من الاستفادة من العناصر الغذائية بشكل صحيح. قد يلعب التوقيت، أو الجرعة، أو صحة أمعائك، أو حتى مستويات التوتر، دورًا في ذلك، بفهم الأسباب الأكثر شيوعًا لعدم فعالية المكملات الغذائية، يمكنك إجراء تغييرات بسيطة تساعدك على الشعور بالفرق مع مرور الوقت.



أخطاء شائعة عند تناول المكملات الغذائية



1. تناول الجرعة الخاطئة

من أكثر الأخطاء شيوعًا التي أراها تناول كمية قليلة جدًا أو زائدة من المكملات الغذائية، يفترض الكثيرون أن "الكمية الأكبر أفضل"، لكن هذا ليس صحيحًا دائمًا عندما يتعلق الأمر بالمكملات الغذائية، فتناول كميات كبيرة من بعض العناصر الغذائية قد يكون ضارًا، وقد لا يُحدث تناول كميات قليلة منها أي تأثير ملحوظ.

نصيحة : التزم دائمًا بالجرعة الموصى بها على ملصق المكمل الغذائي، أو الأفضل من ذلك، استشر مقدم الرعاية الصحية لتحديد الجرعة المناسبة لاحتياجاتك الخاصة، من المهم مراعاة عوامل مثل عمرك ووزنك وحالتك الصحية ونظامك الغذائي قبل تحديد الجرعة المناسبة.

2. اتخاذ النموذج الخاطئ

ليست جميع المكملات الغذائية متساوية، بعض المكملات الغذائية تُمتص بشكل أفضل في أشكال معينة من غيرها. على سبيل المثال، يتوفر المغنيسيوم بأشكال متنوعة، مثل سترات المغنيسيوم، وجليسينات المغنيسيوم، وأكسيد المغنيسيوم. بعض هذه الأشكال أكثر توفرًا حيويًا وأسهل امتصاصًا من غيرها.

نصيحة : ابحث عن الأشكال المختلفة للمكملات الغذائية التي تتناولها، واختر الأنسب لجسمك، إذا لم تكن متأكدًا، فاسأل طبيبك عن الشكل الأنسب لاحتياجاتك الخاصة.

3. تناوله في الوقت الخطأ من اليوم

يؤثر توقيت تناول المكملات الغذائية على فعالية مفعولها، يُفضّل تناول بعض المكملات مع الوجبات لتحسين الامتصاص، بينما يُفضّل تناول بعضها الآخر على معدة فارغة. على سبيل المثال، يُفضّل تناول الفيتامينات التي تذوب في الدهون، مثل فيتامين د، مع وجبة غنية بالدهون لتحسين الامتصاص، بينما يجب الابتعاد عن بعض الأدوية والمعادن كالكالسيوم.

نصيحة : تأكد مما إذا كان يجب تناول مكملاتك الغذائية مع الطعام أو على معدة فارغة، والتزم بالتوقيت الموصى به. إذا لم تكن متأكدًا، يمكن لمقدم الرعاية الصحية الخاص بك إرشادك بشأن الوقت المناسب من اليوم لتحسين نتائجك.

4. تناول شيء يجعل أعراضك الأخرى أسوأ

هذا أكثر شيوعًا مما تظن، فقد تُفاقم المكملات الغذائية أحيانًا مشاكل أو أعراضًا صحية أخرى. على سبيل المثال، قد تتفاعل بعض الأعشاب أو العناصر الغذائية مع الأدوية أو المكملات الغذائية الأخرى، أو قد لا تكون مناسبة للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة.

نصيحة : استشر طبيبك أو أخصائي الرعاية الصحية دائمًا قبل إضافة أي مكمل غذائي جديد إلى نظامك الغذائي، خاصةً إذا كنت تتناول أدويةً بالفعل أو تعاني من مشاكل صحية سابقة، انتبه للتفاعلات أو الآثار الجانبية المحتملة، واستمع إلى جسمك - إذا شعرت بأي خلل، فتوقف واستشر أخصائيًا.

5. تناول الكثير من المكملات الغذائية

ليس بالضرورة أن يكون التناول بكثرة أفضل، فتناول عدد قليل من المكملات الغذائية يوميًا دون فهم كامل لسبب حاجتك لكل منها قد يؤدي إلى اختلال توازن العناصر الغذائية أو الإفراط في تناولها، كما قد يكون من الصعب على جسمك معالجة عدة مكملات في آن واحد، خاصةً إذا لم تكن هناك حاجة إليها.

نصيحة : كن استراتيجيًا ومدروسًا بشأن استخدامك للمكملات الغذائية، ركّز على أهدافك الصحية المحددة، وفكّر في استشارة أخصائي لتحديد المكملات الغذائية المفيدة لك حقًا. قد يكون القليل أفضل عندما يتعلق الأمر بالمكملات الغذائية - استهدف الجودة لا الكمية.

المصدر: lauravonhagen