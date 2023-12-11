أحمد باشا:الدولة المصرية في حرب مع الوقت والوضع الاقتصادي المحور الأهم

علق الكاتب الصحفي أحمد باشا، على اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، قائلا: إن اليوم الشعب المصري نجح فى الإختبار اليوم الأول بإمتياز.

وأضاف أحمد باشا، خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتي” تقديم الإعلامي أحمد موسي، المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أننا واجهنا العديد من التحديات خلال السنوات الماضية، ولكن مازال أمامنا العديد من التحديات أبرزها، إعادة استكمال البنيان السياسي والوصول إلى الدولة الديمقراطية.

واسترسل: مصر بدأت في توطين الصناعات العسكرية، وتستهدف خلال الفترة القادمة إعادة بناء الإنسان المصري، سواء سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا.

ولفت إلى أن الدولة المصرية في حرب مع الوقت، ولكن ملف الأسعار وضبط الأسعار والأوضاع الاقتصادية هو المحور الأهم للرئيس القادم.