في أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، أدلى الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في الإسكندرية، بصوته في لجنة المدرسة اليابانية بمدينة برج العرب. تأتي هذه اللحظة كجزء من المساهمة الفعّالة في تحفيز المشاركة الوطنية في العملية الديمقراطية.

أهمية المشاركة الإيجابية

بعد أداء الواجب الوطني بالإدلاء بصوته، دعا الدكتور عمرو عدلي جميع العاملين في الجامعة والطلاب إلى المشاركة الفعّالة في الانتخابات. يعتبر الرئيس أن المشاركة في هذه العملية الدستورية حقًا وواجبًا وطنيًا لكل مصري. تسعى الجامعة المصرية اليابانية إلى تعزيز الوعي القومي لدى طلابها، وغرس قيم الولاء والانتماء لديهم، مع التأكيد على أهمية مشاركتهم في بناء مستقبل البلاد.

إحصائيات الانتخابات في الإسكندرية

علينا أن نتذكر أن عدد الناخبين في الإسكندرية يصل إلى 4 ملايين و300 ألف ناخب، وتضم المحافظة 18 لجنة عامة. تقع هذه اللجان في 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب. يصل إجمالي عدد المراكز الانتخابية إلى 351 مركزًا ومقرًا انتخابيًا، بالإضافة إلى 533 لجنة فرعية، و36 لجنة مخصصة للوافدين.

المرشحون والمنافسة

تشهد انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 منافسة قوية بين عدة مرشحين. الرئيس عبد الفتاح السيسي، رمز النجمة، يتنافس مع رئيس حزب المصري الديمقراطي، فريد زهران، رمز الشمس، ورئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة، رمز النخلة، بالإضافة إلى رئيس حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر، رمز السلم.

الدعوة للمشاركة

تتجلى أهمية المشاركة الفعّالة في هذه الانتخابات كمساهمة حقيقية في تحديد مستقبل مصر. يتحدث رئيس الجامعة المصرية اليابانية بحماس حول حق المصريين في اختيار رئيسهم، داعيًا إلى تفعيل هذا الحق الدستوري وتحمل المسؤولية الوطنية.

في الختام هذا التقرير الذي يسلط الضوء على مشاركة رئيس الجامعة في الانتخابات، نجدد الدعوة لجميع العاملين والطلاب في الجامعة والمواطنين عامةً للمشاركة الفعّالة في هذه العملية الديمقراطية. إن مستقبل مصر في أيدينا جميعًا، والمشاركة الفعّالة تسهم في بناء وطن أقوى وأزدهار مستدام.