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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس بعثة الجامعة العربية يشيد بالمرأة المصرية في الممارسة الديمقراطية والانتخابية

رئيس بعثة الجامعة
رئيس بعثة الجامعة العربية يزور القومي للمرأة

زار السفير خليل إبراهيم الذوادي الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس بعثة الجامعة لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، المجلس القومي للمرأة والتقى بالدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة وقام بزيارة غرفة عمليات المجلس.

 وأثنى السفير الذوادي على منهجية عمل المجلس في هذا الإطار، مشيداً بالرصيد المشرف للمرأة المصرية في مجال الممارسة الديمقراطية وانخراطها الملموس في إنجاح مختلف الاستحقاقات الانتخابية خلال السنوات الأخيرة.

 كما استعرضت الدكتورة مايا مرسى ألية عمل المجلس في متابعة سير العملية الانتخابية من خلال متابعيه البالغ عددهم 2000 متابع على مستوى محافظات الجمهورية، والذي تتواصل معهم غرفة العمليات المجلس على مدار الساعة.

الاستحقاقات الانتخابية الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الانتخابات الرئاسية المصرية الجامعة العربية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة السفير خليل إبراهيم الذوادي

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