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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية..

جامعة القاهرة تواصل تنظيم مسيرات حاشدة من منتسبيها للإدلاء بأصواتهم

صدى البلد

تواصل جامعة القاهرة تنظيم مسيرات حاشدة تضم المئات من منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني لانتخابات الرئاسة المصرية 2024، تحت شعار "انزل شارك ..مصر هي الأهم"، مرددين الهتافات والشعارات الوطنية وحاملين لأعلام مصر حتى الوصول إلى مقر اللجان الانتخابية بمدرسة السعيدية والمركز القومي للبحوث والمركز التكنولوجي بمجمع المصالح بالجيزة.

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وعبر منتسبو جامعة القاهرة، عن فرحتهم للمشاركة في اليوم الثاني من هذا العرس الديمقراطي المتمثل في الانتخابات الرئاسية، مؤكدين ضرورة الاصطفاف حول الوطن وممارسة حقهم الدستوري والمشاركة بفاعلية وإيجابية في تشكيل مستقبل الوطن.

 

وكشفت مشاركات منتسبي جامعة القاهرة عن وعيهم الإيجابي وإدراكهم بالحقوق والواجبات الوطنية وأهمية دورهم في تشكيل مستقبل الوطن.

الانتخابات الرئاسية أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب أعضاء هيئة التدريس والعاملين

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