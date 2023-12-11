رئيس أكاديمية البحث العلمي يدلي بصوته في الانتخابات.. صور

أدلى رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2023 فى لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية المتواجدة داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة.

وأكد صقر حرصه الشديد على المشاركة بالانتخابات، ودعا كل زملائه من مجتمع البحث العلمى المصرى بالنزول للانتخابات واختيار من يرونه مناسباً، وعن سؤاله لمن أدلى بصوته فى الانتخابات أجاب أنه صوت لصالح الرئيس عبد الفتاح السيسى وان لديه أسباب موضوعية تتمثل فى بسط الأمن والاستقرار فى مصر والمنطقة العربية وتهيئة بيئة مشجعة للاستثمار وجذب رؤس الأموال واستكمال بناء الدولة المصرية الحديثة التى نتمناها لأبنائنا وبناء قواعد سياسية وحزبية شابة ودعم الأحزاب المصرية لتكون قادرة على تفريخ جيل من قيادات المستقبل .

واستكمال وجنى ثمار المشروعات القومية الكبرى ومزيداً من الدعم الأدبى والمادى للعلم والعلماء، أدعو جميع العاملين بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وفروعها بالأقاليم المصرية على المشاركة للإدلاء بأصواتهم بإعتبار أن التصويت واجب وطني وحق دستوري، وأن هناك تيسيرات كبيرة لمساعدة الموظفين فى الإدلاء بأصواتهم.