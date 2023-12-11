عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: لجان الضبطية القضائية تواصل ملاحقة الكيانات الوهمية وتغلق أحدها بالإسكندرية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة "معهد الدراسات للتكنولوجيا I.S.T " الكائن مقرها في (الكورنيش - كليوباترا خلف العمارة رقم 163- محافظة الإسكندرية)، وتدعي قبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، والدبلومات الفنية نظام ثلاث سنوات والسنوات السابقة، وتزعم منح شهادة خبرة ومُعتمدة دولية، وذلك في تخصصات (السياحة والفنادق، وتكنولوجيا البترول، والحاسب الآلي، والمساحة، ونظم المعلومات، والطاقة الشمسية)، فضلًا عن توفير فرص عمل أثناء الدراسة وبعد التخرج، وشهادة تدريب من أكبر شركات البترول وأكبر الفنادق والقرى السياحية.

txt

هندسة وذكاء اصطناعي.. الكليات المتاحة بالجامعات الأهلية للالتحاق بها في الفصل الدراسى الثاني

txt

مستمر حتى نهاية الشهر.. اعرف إزاي تقدم في «بدايتي» لدعم مشروعات التخرج

txt

لطلاب القطاع الأدبي.. كليات متاحة بالجامعات الأهلية في منتصف العام الدراسي الأول

txt

البحث العلمي تعلن عن مسابقة اللجنة الوطنية للرياضيات.. تفاصيل المشاركة

txt

للطلاب الوافدين .. اِلحق قدم بالماجستير الإكلينيكي في تطبيقات الليزر

txt

النائب مجاهد نصار يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

txt

البحث العلمي تعلن برنامج معادلة أويلر للسوائل غير القابلة للانضغاط.. تفاصيل المشاركة

txt

جاء من الخارج للتصويت بالداخل.. محمد الفاتح ينتخب لأول مرة في حياته

txt

إبراهيم سعيد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمصر الجديدة

txt

رئيس مجلس القبائل العربية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمصر الجديدة.. صور

وخاطب د. أيمن عاشور  اللواء محافظ الإسكندرية لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشأة حال معاودة ممارسة أعمالها مرة أخرى.

كما خاطب الوزير كل من السيد الدكتور/ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد المهندس/ وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد الدكتور/ وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بصورة من التقرير وصورة من القرار الوزاري بالغلق الإداري للمنشأة المذكورة لإعمال شأن كل وزارة.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه أ. السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها .

التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن اليوم الاثنين.. كم سجل سعر الكيلو فى البورصة؟

مش هتصدق شكلها.. مى كساب تثير الجدل بفقدان وزن مبالغ فيه

أمطار تصل لحد السيول.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

700 جنيه|هزة عنيفة تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

التطبيق اليوم والشراء بهذه الطريقة| كيلو السكر الحر بـ 27 جنيها بقرار رسمي من وزير التموين.. اعرف حصتك

بداية التقلبات الجوية والسيول تضرب هذه المناطق| تحذير عاجل من طقس الساعات المقبلة

بعلم فلسطين.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برفقة زوجها

ليه وصل 40 جنيه| جنون البصل يعود من جديد.. وهذا موعد انخفاضه لمعدلاته الطبيعية.. الأسباب والتفاصيل

موضوعات متعلقة

هندسة وذكاء اصطناعي.. الكليات المتاحة بالجامعات الأهلية للالتحاق بها في الفصل الدراسى الثاني

مستمر حتى نهاية الشهر.. اعرف إزاي تقدم في «بدايتي» لدعم مشروعات التخرج

لطلاب القطاع الأدبي.. كليات متاحة بالجامعات الأهلية في منتصف العام الدراسي الأول

البحث العلمي تعلن عن مسابقة اللجنة الوطنية للرياضيات.. تفاصيل المشاركة

للطلاب الوافدين .. اِلحق قدم بالماجستير الإكلينيكي في تطبيقات الليزر

النائب مجاهد نصار يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

البحث العلمي تعلن برنامج معادلة أويلر للسوائل غير القابلة للانضغاط.. تفاصيل المشاركة

جاء من الخارج للتصويت بالداخل.. محمد الفاتح ينتخب لأول مرة في حياته

ترشيحاتنا

العاملون بمديريات الزراعة والطب البيطري يتوافدون على الانتخابات لاختيار رئيس مصر القادم

بعثة من جامعة الدول العربية تتفقد لجنة انتخابية بالمعادي| صور

دور كبير للمرأة المصرية أمام لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024

توافد كثيف على لجان الزاوية الحمراء والشرابية في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة علي رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

إقبال كثيف.. أخر تطورات العملية الانتخابية في القليوبية وبورسعيد والغربية|فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها المثير للجدل| شاهد.. مي كساب قبل وبعد التخسيس

لا تتناولها أبدا.. صورة لقطعة في البانية تخلصي منها فورا

كليوباترا.. سولاف فواخرجي بـ الزي الفرعوني في أحدث ظهور لها

بعد ظهورها بعلم فلسطين.. صور تصدرت التريند لـ ياسمين عبد العزيز

فيديو

علم مصر على شارب مواطن وسيدة تلد باللجنة.. أغرب مواقف انتخابات الرئاسة 2024

وسط قطرات المطر.. "الكعبة المشرفة" تتألق في مظهر بديع | شاهد

دنيا عبدالعزيز: هذا الشخص هددني بتشويه وجهي| شاهد

الإضراب الشامل.. شاهد ماذا يفعل العالم العربي والغربي اليوم الاثنين لدعم غزة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ