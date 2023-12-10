للطلاب الوافدين .. اِلحق قدم بالماجستير الإكلينيكي في تطبيقات الليزر

أعلنت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيبدأ التسجيل للدرجة المشتركة في الماجستير الإكلينيكي في تطبيقات الليزر (كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية وجامعة برشلونة) لربيع ٢٠٢٤ بدءا من ١ ديسمبر ٢٠٢٣.

وأوضحت الادارة أن العدد محدود وبأسبقية الحجز.



لمزيد من المعلومات:

dent-dean@ alexu.edu.eg

بينما للأجانب برجاء التسجيل عبر منصة ادرس في مصر

https://admission.study-in-egypt.gov.eg/categories/5f1851fc863d960dd7e5ee94

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، السبت، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ود.مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة بورسعيد.

وأكد الدكتور رضا حجازي استمرار التنسيق الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تطوير منظومة تعليم تواكب التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم.

ورحب اللواء عادل الغضبان باجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمحافظة بورسعيد، مشيدًا بدعم جامعة بورسعيد للمشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة.

قدم المجلس الشكر لجامعة بورسعيد برئاسة د.أيمن إبراهيم رئيس الجامعة على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وهنأ المجلس الدكتور محمد ضياء زين العابدين بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لجامعة عين شمس، ود.إلهامي علي ترابيس بمناسبة تعيينه رئيسًا لجامعة دمنهور، متمنيًا لهما دوام التوفيق والنجاح، ولجامعتيهما المزيد من التقدم والازدهار.