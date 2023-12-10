عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للطلاب الوافدين .. اِلحق قدم بالماجستير الإكلينيكي في تطبيقات الليزر

الطلاب الوافدين
الطلاب الوافدين

أعلنت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيبدأ التسجيل للدرجة المشتركة في الماجستير الإكلينيكي في تطبيقات الليزر (كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية وجامعة برشلونة) لربيع ٢٠٢٤ بدءا من ١ ديسمبر ٢٠٢٣.

وأوضحت الادارة أن العدد محدود وبأسبقية الحجز.

txt

النائب مجاهد نصار يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

txt

البحث العلمي تعلن برنامج معادلة أويلر للسوائل غير القابلة للانضغاط.. تفاصيل المشاركة

txt

جاء من الخارج للتصويت بالداخل.. محمد الفاتح ينتخب لأول مرة في حياته

txt

إبراهيم سعيد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمصر الجديدة

txt

رئيس مجلس القبائل العربية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمصر الجديدة.. صور

txt

جامعة طيبة التكنولوجية تستضيف ورشة عمل حول "النجارة المصرية القديمة"

txt

احتفالات بـ الدراجات النارية أمام مدرسة القومية بالعجوزة.. فيديو

txt

القومي لعلوم البحار يوقع مذكرة تفاهم مع معهد بليموث بانجلترا

txt

رئيس جامعة الجلالة والعاملون بها يرافقون الطلاب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

txt

مصر تنتخب.. زحام أمام لجنة الجامعة العمالية بمدينة نصر


لمزيد من المعلومات:
dent-dean@ alexu.edu.eg

بينما للأجانب برجاء التسجيل عبر منصة ادرس في مصر

https://admission.study-in-egypt.gov.eg/categories/5f1851fc863d960dd7e5ee94

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، السبت، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ود.مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة بورسعيد.

وأكد الدكتور رضا حجازي استمرار التنسيق الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تطوير منظومة تعليم تواكب التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم.

ورحب اللواء عادل الغضبان باجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمحافظة بورسعيد، مشيدًا بدعم جامعة بورسعيد للمشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة.

قدم المجلس الشكر لجامعة بورسعيد برئاسة د.أيمن إبراهيم رئيس الجامعة على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وهنأ المجلس الدكتور محمد ضياء زين العابدين بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لجامعة عين شمس، ود.إلهامي علي ترابيس بمناسبة تعيينه رئيسًا لجامعة دمنهور، متمنيًا لهما دوام التوفيق والنجاح، ولجامعتيهما المزيد من التقدم والازدهار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. اعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

أول رد لـ شيري عادل بعد أنباء انفصالها عن طارق صبري

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

"القادم أعظم".. أبو عبيدة يعلن مقتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في غزة

ضربة لـ كولر.. أحمد حسن: إصابة قوية لنجمي الأهلي قبل مونديال الأندية|تفاصيل

بيراميدز يوافق على بيع رمضان صبحي للزمالك.. بشرط

بيان عاجل من حماس بشأن المطالب الأمريكية باستسلامها للاحتلال

بيراميدز يسجل رقما إفريقيا عجز عنه الأهلي والزمالك

موضوعات متعلقة

النائب مجاهد نصار يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

البحث العلمي تعلن برنامج معادلة أويلر للسوائل غير القابلة للانضغاط.. تفاصيل المشاركة

جاء من الخارج للتصويت بالداخل.. محمد الفاتح ينتخب لأول مرة في حياته

إبراهيم سعيد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمصر الجديدة

رئيس مجلس القبائل العربية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمصر الجديدة.. صور

جامعة طيبة التكنولوجية تستضيف ورشة عمل حول "النجارة المصرية القديمة"

احتفالات بـ الدراجات النارية أمام مدرسة القومية بالعجوزة.. فيديو

القومي لعلوم البحار يوقع مذكرة تفاهم مع معهد بليموث بانجلترا

ترشيحاتنا

المرشح الرئاسي عبد السند يمامة: العملية التنظيمية جيدة ولا معوقات

رئيس الأركان الإسرائيلي: يجب حدوث تغيير واضح في الوضع الأمني على الحدود اللبنانية

المصريون قدموا ملحمة وطنية.. أحمد موسى يقدم رسالة قاسية لأعداء البلد|فيديو

أحمد موسى: الشباب نزل ينتخب عشان حس أن بلده في خطر

"برايل" بالانتخابات|مواطن من ذوى الهمم لـ صدى البلد: مكتسبات عديدة منحها لنا الرئيس

دعم للاستقرار ووفاء لدماء الشهداء| أيمن عبدالمجيد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوام ممشوق .. هدى الإتربى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية..صورة متداولة لرجل رسم علم مصر على شاربه

حقيبة بألوان علم فلسطين.. بشرى تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بملابس ملفتة .. ميريان نور الدين تثير الجدل بجمالها

فيديو

موقف محرج يتعرض له محمد رمضان خلال تصوير أغنية كأس أمم إفريقيا |فيديوجراف

الانتخابات الرئاسية.. 110 وسيلة إعلام دولية و828 صحفي أجنبي وقصة قارئ البطاقات الآلي

الأرصاد .. أمطار رعدية تضرب عدة محافظات

مش هتقطع تاني.. مفاجأة بشأن خطة تخفيف أحمال الكهرباء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ