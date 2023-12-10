القومي لعلوم البحار يوقع مذكرة تفاهم مع معهد بليموث بانجلترا

أعلن المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد في اطار انشطة المعهد فى جناح المحيطات بالمنطقة الزرقاء المؤتمر المناخ COP28 عن توقيع خطاب نوايا للتعاون مع معهد بليموث البحرى.

تم التوقيع خلال فعاليات الجلسة العلمية التي ينظمها المعهد في جناح المحيطات حيث قام بالتوقيع كلاً من الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد والدكتور استيفن ودكن رئيس معهد بليموث البحرى.

وتشمل مذكرة التفاهم التعاون في الابحاث المشتركة في مجالات علوم البحار والاقتصاد الازرق من خلال تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا في مجال علوم البحار والاستكشافات البحرية بالاضافة الى تقييم الآثار السلبية للتغيرات المناخية على السواحل المصرية والبحر المتوسط .

وناقشت الجلسة العلمية التي نظمها المعهد الآليات التي يمكن اتباعها للحد من مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر على السواحل وقد شارك في الجلسة رؤساء المعاهد والمؤسسات العلمية الدولية المنوطة بهذا الأمر ومنهم معهد وودز هول الأمريكي ، معهد بليموث بانجلترا ورئيسة اللجنة الدولية لرصد المحيطات ومؤسسة نوه الامريكية .

رئيس معهد علوم البحار

رئيس معهد علوم البحار