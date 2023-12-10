وزير التعليم العالي يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية



أدلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم و تستمر ثلاثة أيام، وذلك بمقر لجنة "مدرسة سيزا نبراوي" بالقاهرة الجديدة .

وحث د. أيمن عاشور خلال إدلائه بصوته، جميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي من أساتذة وعاملين وطلاب على الإدلاء بأصواتهم.

ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي السادة رؤساء الجامعات ورؤساء المراكز والمعاهد البحثية وعمداء المعاهد العليا التابعة للوزارة بتيسير إدلاء مُنتسبي المجتمع الأكاديمي من أساتذة وعاملين وطلاب بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

كما وجه د. أيمن عاشور بمنح العاملين بالوزارة "نصف يوم" لتمكينهم من التصويت في الانتخابات، بالإضافة إلى تقديم الوزارة كافة التيسيرات التي من شأنها تمكين الناخبين المُغتربين من التصويت في الانتخابات الرئاسية .

وكان المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الدوري في شهر نوفمبر الماضي، قد وجه المجتمع الأكاديمي إلى ضرورة المشاركة الفعالة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وقد نظمت الجامعات المصرية خلال الفترة الماضية حملات وندوات توعية بأهمية مشاركة المجتمع الأكاديمي بالتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة كاستحقاق دستوري أصيل وواجب وطني.

