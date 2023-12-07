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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي عن دعم الأنشطة الطلابية: أصبحت جانبا مهما من الدراسة بالجامعات

الانشطة الطلابية
الانشطة الطلابية

تقوم الجامعات المصرية بدور مهم في دعم تكوين شخصية طلابها عن طريق مشاركاتهم الفعالة في الأنشطة الطلابية، وعلى رأسها الأنشطة الرياضية حيث استطاع أن يخرج من خلالها أبطال مثلت مصر بالخارج بدعم من الاتحاد الرياضي للجامعات.

 

قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن هناك اهتماما من قبل الجامعات بالأنشطة الطلابية، موضحا أنه قد تم تفعيل تخصيص 3% من المصروفات الدراسية من أجل دعم الأنشطة الطلابية.

 

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وأضاف  أن الجامعات على قناعة بأن النشاط الطلابى يساهم فى تكوين  شخصية الطالب كما يفجر مهارات جديدة يتم العمل عليها كما تكشف الأنشطة عن المواهب لدى الطلاب وتكون لهم فرص كبيرة فى مواجهة سوق العمل.
 

وأشار إلى أن الأنشطة الطلابية تقوم بالساهمة فى إعداد شخصية الطالب كما تعده ليكون من القيادات حيث أن النشاط الطلابى  يقدم نماذج ناجحة من الطلاب تكون قادرة على اتخاذ القرارات، مؤكدا أن هناك نماذج كبيرة من خريجى الجامعات أصبحت ناجحة بعد أن اكتشفت الجامعات مواهبهم كما ساعدتهم في السير بالطريق الصحيح .

 

بينما قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إن الأنشطة الطلابية تعد جانبا مهما من الدراسة في الجامعات ، مشيرا إلى أن منذ بدء وجودها وهي تعد مصدر إشعاع ثقافيا لجميع الطلاب.

 

وأضاف عبد الغفار، أن جميع الأنشطة الجامعية تكون متاحة بجميع أنواعها في كل الجامعات الحكومية والخاصة وأيضا الجامعات الأهلية حيث تعد فرصة للشباب كي يكشفون أنفسهم.

وأشار إلى أن الجامعات تهتم باكتشاف المواهب والتي تعد فرصة للمشاركة في جميع المسابقات والمسرح والبطولات الرياضية التي تقوم الجامعات بالمشاركة فيها .

الاتحاد الرياضي للجامعات التعليم العالي والبحث العلمي التغيرات المناخية

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