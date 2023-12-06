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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. أمين مجلس الجامعات الأهلية يشيد بتجهيزات وإمكانات جامعة بنها.. بحضور مدير عام التدريب بالأوقاف.. إعداد القادة يختتم فعاليات برنامج رائدات المستقبل

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

بحضور مدير عام التدريب بالأوقاف.. إعداد القادة يختتم فعاليات برنامج رائدات المستقبل

 

انطلق اللقاء الحواري مع الطالبات بجامعة حلوان حول وسطية الخطاب الدينى ومحاربة الأفكار المتطرفة، بحضور الدكتور أشرف فهمي موسى مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، حيث أوضح كيفية تكريم الإسلام للمرأة، وتناول العديد من الموضوعات التثقيفية في الحياة العامة والدينية بمفهوم حديث وعصري يتلاءم مع احتياجات الطالبات الذهنية ومتطلبات العصر الحديث.

 

 

رغم استمرار الدراسة.. غياب جماعي في مدارس مرسى علم بسبب السيول

 

شهدت مدارس مدينة مرسى علم صباح اليوم الأربعاء، غيابًا جماعيًا للطلاب، رغم عدم إصدار قرار رسمي بتعطيل الدراسة، وذلك نتيجة لتأثيرات السيول التي اجتاحت المدينة مساء الثلاثاء الماضي.

 

أمين مجلس الجامعات الأهلية يشيد بتجهيزات وإمكانات جامعة بنها

استقبل الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، الدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، في مستهل زيارته الهادفة للتعرف على مستجدات الأعمال بالجامعة، والاطمئنان على سير العملية التعليمية.

 

وزير التعليم العالي يحث المجتمع الأكاديمي على المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية

حث الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المجتمع الأكاديمي من أساتذة وعاملين وطلاب على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة، المقرر إجراؤها خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

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