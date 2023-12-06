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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بحضور مدير عام التدريب بالأوقاف.. إعداد القادة يختتم فعاليات برنامج رائدات المستقبل

معهد إعداد القادة
معهد إعداد القادة يختتم فعاليات برنامج رائدات المستقبل

انطلق اللقاء الحواري مع الطالبات بجامعة حلوان حول وسطية الخطاب الدينى ومحاربة الأفكار المتطرفة، بحضور الدكتور أشرف فهمي موسى مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، حيث أوضح كيفية تكريم الإسلام للمرأة، وتناول العديد من الموضوعات التثقيفية في الحياة العامة والدينية بمفهوم حديث وعصري يتلاءم مع احتياجات الطالبات الذهنية ومتطلبات العصر الحديث.

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وأشار " فهمى" إلى ضرورة ترسيخ مفهوم الوسطية، فالوسطية "سلوك محمود، سواء كان ديني أم دنيوي، او معنوى لذا كان ديننا دين الوسطية والاعتدال في الأمور كلها، وأيضا هى الاستواء والاستقامة والتوسط بين حالتين، وتطرق لتوضيح ملامح الوسطية ومظاهرها، ومجالات الوسطية والاعتدال، سواء فى الفكر او القول او التدين أو في العبادة او حتى فى الأكل والشرب.

 

وشرح للطالبات مبادئ تكوين الشخصية الوسطية من خلال الإيمان، العلم، الأخلاق، القدوة الحسنة، السلوك السوى، الولاء للوطن، العاطفة المتزنة، والإدارة القوية.

 

جاء ذلك خلال اليوم الختامى لفعاليات البرنامج التدريبي  "رائدات المستقبل"  الذي نظمه معهد إعداد القادة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وإشراف الأستاذة هالة الأمين استشارى إدارة عامة بدرجة مدير عام رئيس لجنة تكافؤ الفرص، الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد.

 

واستكملت فعاليات اليوم بلقاء المخرجة  يسر فلوكس وتحدثت عن دور الإعلام والعلم والتكنولوجيا، والعلاقة بينهم في تعزيز ثقافة المجتمع، وكذلك دور الذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام، وتم  فتح باب الحوار مع الطالبات والاجابة على جميع استفساراتهن.

 

كما شهد اليوم الختامى محاضرة عن فن الإتيكيت والبروتوكول (المراسم)  والتى حاضر فيها الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، وكيل معهد إعداد القادة، حيث أوضح الفرق بين البروتوكول والاتيكيت والمراسم، وقد شرح سيادته اتيكيت الحديث وكذلك اتيكيت الاستماع والإنصات، وكذلك اتيكيت الملابس وغيرها.

ومن جانبه أكد  الدكتور كريم همام فخره بالطالبات المشاركات في هذا البرنامج التدريبي، حيث كانوا مثالا للالتزام، بجانب رؤيتهم المستقبلية للتطوير وبناء الجمهورية الجديدة، فهم يؤدون دورهم بمهارة فائقة وبقدر كافى من تحمل المسئولية واتخاذ القرارات.

وأفاد "همام" سعى معهد إعداد القادة الدائم لإقامة البرامج التدريبية التى تساهم فى التوعية بكل قضايا المجتمع، والمساهمة فى زيادة حصيلة الوعي الثقافي للطالبات لتأهيلهن واكسابهن المهارات القيادية.

وفي ختام البرنامج التدريبي تم استعراض مواهب الطالبات من شعر وغناء وطني وديني ومشاهد تمثيلية عن التقاليد والعادات المصرية وقدم فقرات الختام طالبات الجامعات التكنولوجية انفسهن.

معهد إعداد القادة يختتم فعاليات برنامج رائدات المستقبل4
معهد إعداد القادة يختتم فعاليات برنامج رائدات المستقبل4
معهد إعداد القادة يختتم فعاليات برنامج رائدات المستقبل3
معهد إعداد القادة يختتم فعاليات برنامج رائدات المستقبل3
معهد إعداد القادة يختتم فعاليات برنامج رائدات المستقبل2
معهد إعداد القادة يختتم فعاليات برنامج رائدات المستقبل2
معهد إعداد القادة يختتم فعاليات برنامج رائدات المستقبل1
معهد إعداد القادة يختتم فعاليات برنامج رائدات المستقبل1
معهد إعداد القادة يختتم فعاليات برنامج رائدات المستقبل
معهد إعداد القادة يختتم فعاليات برنامج رائدات المستقبل
جامعة حلوان اللقاء الحواري وسطية الخطاب الدينى محاربة الأفكار المتطرفة وزارة الأوقاف Jobs Education

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