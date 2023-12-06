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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية من تنظيم قوات الدفاع الشعبي والعسكري

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تستضيف جامعة حلوان اليوم الأربعاء  6 ديسمبر الندوة التثقيفية الثامنة والخمسين التي تنظمها قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وتقام فعاليات الندوة في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمجمع الفنون والثقافة بالجامعة، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.


وأشاد الدكتور قنديل بالدور الكبير الذي تقوم به قوات الدفاع الشعبي والعسكري وقواتنا المسلحة الباسلة، مؤكدًا على أهمية تنوير العقول والاهتمام بالشباب، وهو أحد أهم أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة التي يتابع تحقيقها يوميًا الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة.


وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة تتشرف باستضافة هذه الندوة الهامة، مشيرًا إلى حرص الجامعة على إعداد طلابها علميًا وعمليًا من خلال مثل هذه الندوات التي ترسخ قيم الانتماء والولاء.

 

حصدت جامعة حلوان العديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في بطولة الجامعات المصرية لذوي الهمم، التي أقيمت بالإسكندرية خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023.

 

وشارك طلاب الجامعة في البطولة برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

 

وقد حقق فريق كرة الطائرة للجلوس بالجامعة 8 ميداليات ذهبية، فيما حصد فريق ألعاب القوى حركى على  5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية و2 برونزية.

 

كما نال فريق ألعاب القوى لقصار القامة على ميداليتين ذهبية و2 فضية، بينما حقق فريق ألعاب القوى بصري علي ميدالية ذهبية وأخرى برونزية.

 

واستطاعت الجامعة أن تحصد عدد 2 ميدالية فضية،  3 ميدالية برونزية في رفع الأثقال، وحصدت عدد 4 ميدالية فضية فى تنس الطاولة.

 

وقد أشاد الدكتور السيد قنديل  بالنتائج التي حققها الفريق والتي تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة لرعاية الطلاب ذوي الهمم ودمجهم في الحياة الجامعية.

 

وتقدم رئيس جامعة حلوان بخالص التهنئة والاعتزاز لفريق جامعة حلوان من ذوي الهمم، الذين حققوا إنجازات مشرفة في بطولة الجامعات المصرية ، وإن هذه الإنجازات تؤكد على قدرات ومواهب طلابنا وطالباتنا من ذوي الهمم.


ونؤكد استمرار حرصنا على دعم مسيرة طلاب وطالبات الجامعة من ذوي الهمم، وفتح آفاق جديدة أمامهم في مختلف المجالات، حتى يثبتوا وجودهم و ينهضوا بدورهم في خدمة مجتمعهم ووطنهم".

 

تمت مشاركة الطلاب تحت إشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية والجامعية، الأستاذ هشام رفعت أمين عام الجامعة المساعد، الاستاذ محمد جاد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، الأستاذ أيمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضى.

Jobs Education الجامعات المصرية التعليم والطلاب الاهتمام بالشباب

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