علوم البحار: الدول الأفريقية تعيش أزمة من التأثير السلبي لتغيرات المناخ

شارك المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بقوة فى جناح المحيطات بالمنطقة الزرقاء فى COP28 دبي حيث قام المعهد بتنظيم ندوات خاصة بشان الاقتصاد الازرق ، بالإضافة إلى أهمية الثروات والتنمية المستدامة بالثروات الطبيعية على السواحل الافريقية.





الدول الافريقية تعيش أزمة من التأثير السلبى لتغيرات المناخ

وقال رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد إن الدول الافريقية تعيش أزمة من التاثير السلبى لتغيرات المناخ والتى تؤثر على المصادر الطبيعية من الثروات البحرية وايضا المخزون السمكى على السواحل الافريقية بالإضافة إلى ذلك التاثير السلبى على الشعاب المرجانية أيضا التى تعد هي مصدر جذب سياحى وتمويل للدول النامية، وأشار إلى أن مصر من بينها.



وأكد لصدى البلد أن هناك بعض المقترحات والمشروعات التي تساهم فى القيام بنقل التكنولوجيا فى مجال الأبحاث الخاصة بالاقتصاد الأزرق من أجل نقلها للدول عن طريق مركز التدريب الذى تم انشاءه بالتعاون مع اللجنة الدولية لعلوم المحيطات.