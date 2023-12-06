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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الوكالة المصرية وهيئة الصين توقعان مذكرة لتعزيز التعاون الفضائي

توقيع وكالة الفضاء
توقيع وكالة الفضاء المصرية مذكرة تفاهم

وقع الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية مذكرة تفاهم تعزز التعاون الفضائي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية مع  تشانج كوتجيان رئيس هيئة الصين القومية للفضاء، وذلك في مقر هيئة الصين القومية للفضاء اليوم الأربعاء الموافق السادس من ديسمبر 2023، وحضر من الجانب المصري السفير عاصم حنفي سفير جمهورية مصر العربية ببكين، والمستشار هيثم عبد الهادي سفارة جمهورية مصر العربية ببكين، وسكرتير ثاني مريم رجائي السفارة المصرية ببكين، والدكتور هيثم أكاه مدير عام إدارة الاتصالات الفضائية بوكالة الفضاء المصرية، والمهندس تامر ضبش مدير عام مركز التجميع والتكامل والاختبار بوكالة الفضاء المصرية.

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كما حضر من جانب الهيئة الصينية، لي جوبنج رئيس هيئة الصين القومية للفضاء، ووانج بي مستشار الشؤون الأسيوية والإفريقية بوزارة الخارجية الصينية، و زو هونج لينج السكرتير العام لهيئة الصين القومية للفضاء، و جوان فينج مدير عام مركز استكشاف القمر بهيئة الصين القومية للفضاء، و مينج لينج من مركز مراقبة الأرض، و جاويئنان مدير عام قسم العلاقات الدولي، . حيث تم التركيز على مناقشة مواضيع تعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين في مجال الفضاء.

 

تم التوقيع خلال فعاليات اليوم الثالث على التوالي من إطلاق القمر الصناعي مصر سات 2 لمذكرة التفاهم التي تستهدف تعميق  التعاون المصري الصيني في مجال الفضاء ، وتعظيم الاستفادة من الخبرات المكتسبة أثناء تصميم وتنفيذ مشروع القمر الصناعي مصر سات 2 ، كما شملت الاتفاقية سبل التعاون في مجال استكشاف الفضاء وكيفية الاستفادة من الخبرات الصينية في هذا المجال .

 

الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية القمر الصناعي مصر سات جمهورية الصين الشعبية جمهورية الصين

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