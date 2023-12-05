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رئيس التحرير
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وكالة الفضاء المصرية: القمر الصناعي سات 2 يفيد المجال الزراعي

وكالة الفضاء المصرية
وكالة الفضاء المصرية

قالت وكالة الفضاء المصرية، إنه في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع حكومتي مصر والصين والتعاون المثمر والبناء بين البلدين الصديقين، فإنه تم إطلاق القمر الصناعي "مصر سات 2" من قاعدة إطلاق تيوتشان بمدينة تيا أكوان في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الرابع من ديسمبر 2023 بتوقيت الصين، وذلك في إطار اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي بين الجانبين.


وقال الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إنه تم إطلاق القمر الصناعي مصر سات 2 بالتعاون مع الصين، مشيرا إلى أن هذا القمر له أهمية استراتيجية كبيرة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، لـ صدى البلد، أن هناك تعاون استراتيجي بين مصر والصين حول مجال الفضاء، مؤكدا أن هذا القمر له فائدة في المجال الزراعي، كما أنه يخدم المشروعات التنموية أيضًا، مؤكدا أن القمر الصناعي المصري تحت السيطرة المصرية.

 

وشارك فريق من مهندسي وكالة الفضاء المصرية مع فريق من الخبراء الصينيين في كافة مراحل تصميم وتصنيع القمر ونجح الفريق المصري في تنفيذ أحد مكونات القمر بالكامل وبالتالي يكون لدي مصر أول منتج مصري يطلق في الفضاء.

وتم تجميع وتكامل واختبار النماذج المختلفة للقمر الصناعي بمركز التجميع والتكامل والاختبار بوكالة الفضاء المصرية، والذي يعد الأكبر من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط وتم تأسيسه في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مصر والصين.

ويخدم القمر الصناعي "مصر سات 2" أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية وذلك من خلال استخدام تكنولوجيا الفضاء في تطوير مجالات حيوية ومنها علي سبيل المثال لا الحصر الزراعة، استكشاف الثروات المعدنية، تحديد مصادر المياه السطحية، ودراسة تأثيرات التغير المناخي علي البيئة بما يساهم في دعم الاقتصاد المصري، فضلاً عن تعزيزه لدور مصر الريادي من خلال توفير البرامج التدريبية الهادفة لتأهيل الكوادر المتخصصة في القارة الإفريقية والشرق الأوسط وإمدادها بالبيانات الفضائية.

ويعد إطلاق "القمر الصناعي مصر سات 2" هو أحد العلامات البارزة في مسيرة التعاون المصري الصيني الناجح في شتى المجالات خاصة في مجال تكنولوجيا الفضاء، وخطوة هامة في إطار الرؤية المصرية لتوطين الصناعات المتطورة مثل صناعة الأقمار الصناعية في جمهورية مصر العربية وذلك اتساقاً مع توجيهات رئيس الجمهورية في تنفيذ أولويات الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية.

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