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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

توقيع اتفاقية تعاون علمي بين القومي للبحوث وجامعة زيجيانج الصينية

القومي للبحوث
القومي للبحوث


شهد يوم الخميس الموافق ٣٠-١١-٢٠٢٣ باستكمال توقيع

شهد مقر كلية هندسة النظم الحيوية و علوم الأغذية بجامعة زيجيانج  بمدينة هانجو الصينية اليوم، استكمال إجراءات توقيع اتفاقية تعاون علمي، بين الكلية ومعهد بحوث الصناعات الغذائية بالمركز القومي للبحوث.

وقع على الاتفاقية الدكتور أحمد عبد السلام القائم بأعمال عميد معهد بحوث الصناعات الغذائية و التغذية ممثلاً للدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث بحضور  قيادات من جامعة زيجيانج.

جري التوقيع على هامش انعقاد النسخة الثانية من ورشة العمل الدولية بين المركز القومي للبحوث و جامعة زيجيانج تحت عنوان "أحدث التطورات التكنولوجية بمجالات الكشف و التقدير و الاستخلاص: مشروع الحزام و الطريق بين جامعة زيجيانج و المركز القومي للبحوث.

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جدير بالذكر أنه في شهر يوليو الماضي 2023 تم توقيع الاتفاقية بمقر المركز القومي للبحوث تحت رعاية الدكتور حسين درويش القائم باعمال رئيس المركز القومي للبحوث والدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز للشئون البحثية والعلاقات الدولية وبحضور القنصل العام للسفارة الصينية بالقاهرة والدكتور هاي يونج، عميد كلية هندسة النظم الحيوية ممثلا لجامعة زيجيانج الصينية.

وتقام النسخة الثانية من ورشة العمل الدولية بين المركز القومي للبحوث و جامعة زيجيانج تحت عنوان "أحدث التطورات التكنولوجية بمجالات الكشف و التقدير و الاستخلاص: مشروع الحزام و الطريق بين جامعة زيجيانج و المركز القومي للبحوث" بين الباحث الرئيسي للجانب الصيني الدكتورة ثايولي لي ممثلاً للجانب الصيني و الباحث الرئيسي للجانب المصري الدكتور مصطفى جودة ممثلاً للمركز القومي للبحوث.

وعقدت هذه الدورة بمقر جامعة زيجيانج المصنفة ضمن أقوى ٣٥ جامعة على مستوى العالم.

وشملت أوجه التعاون بين الجانبين حتى الأن نشر العديد من الابحاث العلمية بالمجلات العالمية عالية التأثير حيث تم نشر ما يزيد عن ٤٠ بحث علمي بين الجانبين، وكذلك نشر كتب علمية لدوريات عالمية مثل السيفير و سبرنجر نيتشر فضلا عن تبادل علمي لأعضاء هيئة التدريس والبحوث بين الجانبين.

الدكتور حسين درويش

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