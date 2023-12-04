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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| موعد امتحانات نصف العام 2024 لطلاب المدارس .. نجاح عملية إطلاق القمر الصناعي مصر سات 2 بالتعاون مع الصين

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


موعد امتحانات نصف العام 2024 لطلاب المدارس .. قرار نهائي بشأنه الآن

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارها النهائي بشأن موعد امتحانات نصف العام 2024 لطلاب المدارس الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2023 / 2024


التعليم: لجان الضبطية القضائية تواصل ملاحقة الكيانات الوهمية وتغلق مركزا بالإسكندرية

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المسماة " أكاديمية رويال"، والكائن مقرها في (محطة الرمل - شارع شكور - مول هندي - الدور 4 - شقة  3 - محافظة الإسكندرية)، وتزعم قبول الطلاب  الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية بجميع أنواعها بحد أدنى 50% دون التقيد بسنة التخرج أو السن، كما تعلن عن قسم خاص لحملة الإعدادية وراسبي الثانوية، وتدعي منح شهادات مُعتمدة بخاتم شعار الجمهورية، وموثقة من الخارجية ومعتمدة من إحدى الجامعات، وذلك في مجالات (التمريض - والتحاليل - وتركيبات الأسنان - والمختبرات - والمعامل - والسياحة والفنادق والصحافة - والاعلام)، كما تزعم أن التدريب سيكون بالمستشفيات والمعامل المتخصصة.


نجاح إطلاق القمر الصناعي مصر سات 2 بالتعاون مع الصين

أعلنت وكالة الفضاء المصرية في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية والتعاون المثمر والبناء بين البلدين الصديقين أنه تم إطلاق القمر الصناعي "مصر سات ٢" من قاعدة إطلاق تيوتشان بمدينة تيا أكوان في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الرابع من ديسمبر ٢٠٢٣ بتوقيت الصين، وذلك في إطار اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي بين الجانبين.


عاشور والخشت يتفقدان جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر ويطمئنان على انتظام الدراسة

استقبل الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، لتفقد الجامعة الدولية، ومتابعة سير العملية التعليمية والتي انطلقت الدراسة بها للمرة الأولى العام الجامعي الحالي 2023 - 2024، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ونخبة من كبار أساتذة الجامعة.

 

حقوق عين شمس تعلن عن منح لطلابها بجامعة كوين ماري البريطانية

تعقد كلية الحقوق جامعة عين شمس  محاضرة تعريفية  لفرص الدراسة والحصول علي منح بجامعة كوين ماري ببريطانيا للعام الجامعي 2024 /2025، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2023، في تمام الساعة الواحدة ظهراً، بقاعة  الدكتور عبدالأحد جمال الدين .

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