موعد امتحانات نصف العام 2024 لطلاب المدارس .. قرار نهائي بشأنه الآن

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارها النهائي بشأن موعد امتحانات نصف العام 2024 لطلاب المدارس الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2023 / 2024

فبشأن موعد امتحانات نصف العام 2024 .. قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024 .

كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد امتحانات نصف العام 2024 لطلاب التعليم الفني ، حيث تقرر بدء امتحان الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024 .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد امتحانات نصف العام 2024 المعلن من الوزارة ، يشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات

ومن جانبه .. أعلن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات الورقة الامتحانية لمادة اللغة العربية للمرحلة الإعدادية، لـ امتحانات نصف العام 2024 ، والمقرر أن ينطلق منتصف يناير المقبل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مواصفات امتحانات نصف العام 2024 في مادة اللغة العربية للمرحلة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024:-

أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة؛ لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل االدراسي للطلاب.

أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة- الفصل الدراسي - تاريخ الامتحان).

أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونيتها ؛ حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور .

بالنسبة للمحتوى الذي تقيسه أسئلة الامتحان ما تمت دراسته من توزيع المنهج اللغة العربية المقرر من مكتب تنمية المادة بوزارة التربية والتعليم.

موضوعات التعبير

متفقة مع ميول الطلاب واهتماماتهم .

تواكب طبيعة العصر وما يدور فيه من تقدم علمي وحضاري.

تتيح قدرًا من الحرية للطالب في اختيار الموضوع المناسب له.

تقيس قدرة الطالب على سلامة اللغة، وتنظيم الكتابة، والتأمل والتفكير المتعمق، والتخيل وإنتاج الفكر، وترتيبها والربط بينها، وأسلوب عرضها. . إجرائية في صياغتها بحيث يحدد - بدقة - المطلوب الكتابة فيه، وعدد الأسطر المطلوبة، والمعايير التي سوف تقدر الدرجة في ضوئها.

أن يراعى في تصحيح التعبير بنوعية وضوح الفكر وتنظيمها، وعددها - صحة الأسلوب وجماله - الإملاء ، والخط، والنحو امتحانات .

أسئلة القراءة

تقيس أسئلة القراءة من الكتاب ذي الموضوع الواحد قدرة الطالب على :- استنتاج العلاقات بين أحداث القصة وشخصياتها وخلفياتها الزمانية والمكانية .

استخلاص النتائج والمغزى من القصة .

التنبؤ بأحداث ومواقف بناء على ما ورد في القصة.

اقتراح مواقف وتصرفات بديلة عما ورد في القصة.

أن تقيس أسئلة القراءة متحررة المحتوى قدرة الطالب.

استنتاج الفكرة العامة أو استخلاص المغزى من النص .

إبداء الرأي في بعض المواقف.

ربط الحقائق بعضها ببعض، وربطها بما يدور في المجتمع.

التمييز بين الكلمات المتقاربة في معناها، أو استعمال مفردات اللغة وتراكيبها في سياقات جديدة.

المقارنة بين الأفكار والآراء والمفاضلة بينها في ضوء معايير موضوعية واضحة.

استخلاص النتائج من الموضوع المقدم له.

أسئلة النصوص

فهم النص بأفكاره العامة والجزئية.

استنتاج اتجاهات الشاعر وآرائه، ومدى مسايرته لعصره وبيئته ونجاحه في التعبير عن ذاته.

تذوق مدى ملاءمة الألفاظ والتراكيب من الناحية الجمالية، وإيحاءاتها.

تذوق اللغة والأسلوب وإصدار الأحكام النقدية، وإبداء الرأى.

أسئلة النحو