حقوق عين شمس تعلن عن منح لطلابها بجامعة كوين ماري البريطانية

تعقد كلية الحقوق جامعة عين شمس محاضرة تعريفية لفرص الدراسة والحصول علي منح بجامعة كوين ماري ببريطانيا للعام الجامعي 2024 /2025، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2023، في تمام الساعة الواحدة ظهراً، بقاعة الدكتور عبدالأحد جمال الدين .

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورمحمد ضياء رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق وفي إطار إتفاقية التعاون بين الكلية وجامعة كوين مارى.

وكان قد عقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية اليوم ثاني ندوات "حقوق الإنسان... بين النظرية والتطبيق" في استضافة كلية البنات تحت رعاية ا.د أميرة يوسف، عميد كلية البنات، وبحضور أ. د. هبة بركات، وكيلة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتعتبر هذه الندوة ضمن سلسلة من الندوات التثقيفية في بادرة هي الأولى من نوعها تُعقد بجميع كليات الجامعة تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين طلاب الجامعة ولكي يكونوا على دراية ووعي بالحقوق الأساسية التي يكفلها لهم الدستور والقانون.

رحبت أ. د هبة بركات بالدكتور حاتم العبد، والسادة الحضور، و أكدت على أهمية موضوع المحاضرة حتى تتعرف الطالبات على ما يتمتعن به من حقوق أصيلة.

عقب انتهاء الندوة تم فتح باب المناقشة أمام الطالبات حيث أجاب د/ حاتم العبد، على كافة استفساراتهن. وفي ختام المحاضرة قامت د. هبة بركات، بتقديم شهادة تكريم إلى د. حاتم العبد، تقديرًا لجهوده المتميزة.

