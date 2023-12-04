عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم: لجان الضبطية القضائية تواصل ملاحقة الكيانات الوهمية وتغلق مركزا بالإسكندرية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المسماة " أكاديمية رويال"، والكائن مقرها في (محطة الرمل - شارع شكور - مول هندي - الدور 4 - شقة  3 - محافظة الإسكندرية)، وتزعم قبول الطلاب  الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية بجميع أنواعها بحد أدنى 50% دون التقيد بسنة التخرج أو السن، كما تعلن عن قسم خاص لحملة الإعدادية وراسبي الثانوية، وتدعي منح شهادات مُعتمدة بخاتم شعار الجمهورية، وموثقة من الخارجية ومعتمدة من إحدى الجامعات، وذلك في مجالات (التمريض - والتحاليل - وتركيبات الأسنان - والمختبرات - والمعامل - والسياحة والفنادق والصحافة - والاعلام)، كما تزعم أن التدريب سيكون بالمستشفيات والمعامل المتخصصة، وكذلك تقديم مجالات البترول والمساحة وإدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، وتأجيل التجنيد مع وجود إمكانية لاستكمال الدراسة، وتغيير مسمى المهنة بالبطاقة، كما تعلن أن مدة الدراسة عامين، مع وجود إمكانية استكمال الدراسة بالفرقة الثالثة والرابعة بجامعة دولية للحصول على بكالوريوس مهني ومنح تصريح وكارنيه مزاولة مهنة.

txt

ما مصير الطالب حال غيابه عن امتحانات الميدتيرم؟ مصدر بـ الأعلى للجامعات يرد|خاص

txt

بعد إطلاق القمر الصناعي مصر سات 2 .. أهميته واستخداماته

txt

نجاح إطلاق القمر الصناعي مصر سات 2 بالتعاون مع الصين

txt

جامعة الملك سلمان تعقد ندوة حول إدارة المخاطر في تطوير المشاريع.. تفاصيل

txt

إنشاء قاعات ومعامل حديثة بالفرع الدولي لجامعة القاهرة في 6 أكتوبر ..صور

txt

الأربعاء.. البحث العلمي تعقد ورشة عمل بعنوان تدهور الأراضي الزراعية والتصحر

txt

المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة للمحيطات السفير بيتر طومسون يناقش أوجه التعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار

txt

المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد يستضيف أمير مناكو بمؤتمر المناخ COP 28

txt

تعمل على تحسين أدوات إدارتها لتقديم خدمة متميزة.. خطوات من المستشفيات الجامعية نحو التطور.. والتعليم العالي: مصادر مهمة لتوفير الرعاية الصحية للمرضى

txt

الجامعة البريطانية بالقاهرة تشارك في COP 28 بالإمارات

وخاطب الدكتور أيمن عاشور السيد اللواء محافظ الإسكندرية لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشأة حال معاودة ممارسة أعمالها مرة أخرى.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وقال د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها .

التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارته المتهشمة وصورة الوداع الأخير.. فاجعة وفاة أشرف عبد الغفور| القصة الكاملة

4 ساعات خطر على هؤلاء.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من هذه الظاهرة اليوم

تحذير شديد اللهجة.. أنواع من المسكنات ممنوعة نهائيا في حالات الإنفلونزا

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

الذهب يقفز بقوة إلى أعلى قمة في التاريخ عالميا| وهذا سعر عيار21 الآن

5 صور لسيارة الفنان أشرف عبد الغفور تكشف تفاصيل الحادث.. شاهد

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

شاهد.. بكاء وانهيار ريهام عبد الغفور في جنازة والدها

موضوعات متعلقة

ما مصير الطالب حال غيابه عن امتحانات الميدتيرم؟ مصدر بـ الأعلى للجامعات يرد|خاص

بعد إطلاق القمر الصناعي مصر سات 2 .. أهميته واستخداماته

نجاح إطلاق القمر الصناعي مصر سات 2 بالتعاون مع الصين

جامعة الملك سلمان تعقد ندوة حول إدارة المخاطر في تطوير المشاريع.. تفاصيل

إنشاء قاعات ومعامل حديثة بالفرع الدولي لجامعة القاهرة في 6 أكتوبر ..صور

الأربعاء.. البحث العلمي تعقد ورشة عمل بعنوان تدهور الأراضي الزراعية والتصحر

المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة للمحيطات السفير بيتر طومسون يناقش أوجه التعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار

المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد يستضيف أمير مناكو بمؤتمر المناخ COP 28

ترشيحاتنا

"القاهرة الإخبارية" : الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات في رام الله

مطالبات من حقوق الإنسان بوقف تصدير أجزاء مقاتلات F-35 من هولندا لإسرائيل

لن أشجع الزمالك.. رضا عبدالعال يرفض تولي موسيماني تدريب القلعة البيضاء

900 طن سكر.. الرقابة الإدارية توجه ضربة موجعة للسوق السوداء

رياح وشبورة.. الأرصاد توجه رسالة هامة للمواطنين

حزب الله: استهدفنا تجمعًا لجنود الاحتلال بالصواريخ وحققنا إصابات مباشرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان: 7 أطعمة مفيدة لمرضى ضغط الدم المرتفع| تعرف عليها

أحمد حلمى والسقا يساندون ريهام عبد الغفور في جنازة والدها.. صور

شاهد.. بكاء وانهيار ريهام عبد الغفور في جنازة والدها

انهيار ريهام عبد الغفور فى جنازة والدها .. شاهد

فيديو

على خطى أمريكا في العراق.. حكاية الكوتشينة الموزعة على جنود الاحتلال بغزة «فيديوجراف»

كلاكيت سادس مرة.. منع ظهور ريهام سعيد على الفضائيات

"سوف نبقى هنا".. الصحفيون يتحدون الظروف ويغنون في خيمتهم بغزة | شاهد

حادث على الصحراوي.. تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ