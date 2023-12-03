تعمل على تحسين أدوات إدارتها لتقديم خدمة متميزة.. خطوات من المستشفيات الجامعية نحو التطور.. والتعليم العالي: مصادر مهمة لتوفير الرعاية الصحية للمرضى

التعليم العالي:

المستشفيات الجامعية تحسّن أدوات إدارتها لتقديم خدمة متميزة

المشروع القومي للميكنة يهدف لتطوير وتحديث خدمات الرعاية الصحية

قال مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المشروع القومي لميكنة المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، يهدف لتطوير وتحديث خدمات الرعاية الصحية، وتحسين أدوات إدارتها من أجل تقديم خدمة متميزة بأقل تكلفة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي في قطاع الصحة ومختلف القطاعات الأخرى.

وأشار إلى أن أول تطبيق للمشروع القومي “ميكنة المستشفيات الجامعية في عصر التحول الرقمي” التابع للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، جاء لحرص الدولة على إحداث نقلة نوعية في ميكنة قطاع الصحة بجودة متقدمة على مستوى عالمي بواسطة الأنظمة والأدوات التكنولوجية.

وأوضح أنه سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى ميكنة وتطوير عدد 79 مستشفى تابعة لـ 11 جامعة، بالإضافة إلى 5 مستشفيات تابعة لجامعة الأزهر بسعة سريرية 20 ألف سرير لخدمة 10 ملايين مريض سنويًا.

وأشار إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بضرورة انضمام المستشفيات الجامعية لمنظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها مصادر هامة لتوفير الرعاية الصحية وتقديم خدمات طبية وعلاجية لقطاع عريض من المرضى.

وأضاف أن ذلك يعود إلى ما تمتلكه من خبرات بشرية وإمكانيات تكنولوجية عالية، وتغطيتها جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى دورها في تعزيز المعرفة الطبية والعلمية وتدريب الطلاب والأطباء وتطوير مهاراتهم في التخصصات المختلفة.

بينما قال الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن المستشفيات الجامعية في مصر تقدم خدمات رعاية صحية مُتميزة وتلعب دورًا محوريًا في التعليم الطبي والبحث العلمي.

وأشار إلى أن ذلك إضافة إلى الاستثمارات والتطوير المُستمر والذي يعكس التزام الدولة المصرية بتحسين الرعاية الصحية وتقديم خدمات طبية على مستوى عالمي.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث والعلمي، أكد أن منظومة المستشفيات الجامعية شهدت خلال عام 2023 العديد من الإنجازات المتميزة، مشيرًا إلى أن المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية مُتميزة وتعتبر مراكز للتعليم الطبي والبحث العلمي، إضافة إلى أنها تلعب دورًا مهمًا في توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تحديث أداء المستشفيات الجامعية من خلال برامج تعليمية وتدريبية وتقديم خدمات علاجية حديثة، فضلًا عن التركيز على التخصصات البينية (المُتداخلة) والتحول الرقمي.

وأشار عاشور إلى ارتفاع ميزانية المستشفيات الجامعية من 10 مليارات جنيه خلال عام 2014 إلى 28 مليار في عام 2023، مؤكدًا أن جمهورية مصر العربية يتوافر بها 125 مستشفى جامعيًا، توفر ٣٣ ألف سرير تقدم خدمات طبية متنوعة، موضحًا أنه جار إنشاء ٣٣ مستشفى جامعيا جديدا.

ونوه د. أيمن عاشور إلى أن المستشفيات الجامعية شاركت بفعالية في تنفيذ عدة مبادرات للرئيس عبدالفتاح السيسي ومنها "التشخيص عن بُعد" ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار ومبادرات الأورام.

ومن جانبه، أكد الدكتور وليد أنور أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أنه يوجد معمل مرجعي هدية من CDC/USAID يقدم خدمات مرجعية واختبارات كفاءة لـ 125 مستشفى جامعيًا ومعامل متنوعة، موضحًا أن الوزارة وقعت اتفاقيات تعاون وشراكات دولية مع الكلية الملكية للجراحين في أدنبرة، فضلًا عن توقيع بروتوكولات مع وزارة الصحة والسكان ومديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية.

ومن جهته أشار الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن المستشفيات الجامعية في مصر تقدم خدمات رعاية صحية مُتميزة وتلعب دورًا محوريًا في التعليم الطبي والبحث العلمي، إضافة إلى الاستثمارات والتطوير المُستمر والذي يعكس التزام الدولة المصرية بتحسين الرعاية الصحية وتقديم خدمات طبية على مستوى عالمي.