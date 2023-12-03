عاجل
أحد أبناء الجالية المصرية بالكويت: الرئيس السيسي يحظى بحب جميع الناس الانتخابات الرئاسية تشهد توافدًا كبيرًا لأبناء الجالية المصرية..والأرصاد تحذر من هذا الأمر نائب الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى يكشف تفاصيل أحدث التكنولوجيات المالية بأورنج انتهاء تصويت المصريين بالانتخابات الرئاسية فى اليابان وكوريا الجنوبية برلمانيون: احتشاد أبناء الجاليات المصرية بالخارج أمام مراكز الاقتراع يعكس مدى إخلاصهم للوطن.. ويؤكدون: الضامن الأول لديمقراطية العملية الانتخابية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

تعمل على تحسين أدوات إدارتها لتقديم خدمة متميزة.. خطوات من المستشفيات الجامعية نحو التطور.. والتعليم العالي: مصادر مهمة لتوفير الرعاية الصحية للمرضى

المستشفيات الجامعية
المستشفيات الجامعية

التعليم العالي: 

المستشفيات الجامعية تحسّن أدوات إدارتها لتقديم خدمة متميزة

المشروع القومي للميكنة يهدف لتطوير وتحديث خدمات الرعاية الصحية

 

قال مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المشروع القومي لميكنة المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، يهدف لتطوير وتحديث خدمات الرعاية الصحية، وتحسين أدوات إدارتها من أجل تقديم خدمة متميزة بأقل تكلفة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي في قطاع الصحة ومختلف القطاعات الأخرى.

وأشار إلى أن أول تطبيق للمشروع القومي “ميكنة المستشفيات الجامعية في عصر التحول الرقمي” التابع للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، جاء لحرص الدولة على إحداث نقلة نوعية في ميكنة قطاع الصحة بجودة متقدمة على مستوى عالمي بواسطة الأنظمة والأدوات التكنولوجية.

وأوضح أنه سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى ميكنة وتطوير عدد 79 مستشفى تابعة لـ 11 جامعة، بالإضافة إلى 5 مستشفيات تابعة لجامعة الأزهر بسعة سريرية 20 ألف سرير لخدمة 10 ملايين مريض سنويًا.

وأشار إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بضرورة انضمام المستشفيات الجامعية لمنظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها مصادر هامة لتوفير الرعاية الصحية وتقديم خدمات طبية وعلاجية لقطاع عريض من المرضى.

وأضاف أن ذلك يعود إلى ما تمتلكه من خبرات بشرية وإمكانيات تكنولوجية عالية، وتغطيتها جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى دورها في تعزيز المعرفة الطبية والعلمية وتدريب الطلاب والأطباء وتطوير مهاراتهم في التخصصات المختلفة.

بينما قال الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن المستشفيات الجامعية في مصر تقدم خدمات رعاية صحية مُتميزة وتلعب دورًا محوريًا في التعليم الطبي والبحث العلمي.

وأشار إلى أن ذلك إضافة إلى الاستثمارات والتطوير المُستمر والذي يعكس التزام الدولة المصرية بتحسين الرعاية الصحية وتقديم خدمات طبية على مستوى عالمي.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث والعلمي، أكد أن منظومة المستشفيات الجامعية شهدت خلال عام 2023 العديد من الإنجازات المتميزة، مشيرًا إلى أن المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية مُتميزة وتعتبر مراكز للتعليم الطبي والبحث العلمي، إضافة إلى أنها تلعب دورًا مهمًا في توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تحديث أداء المستشفيات الجامعية من خلال برامج تعليمية وتدريبية وتقديم خدمات علاجية حديثة، فضلًا عن التركيز على التخصصات البينية (المُتداخلة) والتحول الرقمي.

وأشار عاشور إلى ارتفاع ميزانية المستشفيات الجامعية من 10 مليارات جنيه خلال عام 2014 إلى 28 مليار في عام 2023، مؤكدًا أن جمهورية مصر العربية يتوافر بها  125 مستشفى جامعيًا، توفر ٣٣ ألف سرير تقدم خدمات طبية متنوعة، موضحًا أنه جار إنشاء ٣٣ مستشفى جامعيا جديدا.

ونوه د. أيمن عاشور إلى أن المستشفيات الجامعية شاركت بفعالية في تنفيذ عدة مبادرات للرئيس عبدالفتاح السيسي ومنها "التشخيص عن بُعد" ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار ومبادرات الأورام.

ومن جانبه، أكد الدكتور وليد أنور أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أنه يوجد معمل مرجعي هدية من CDC/USAID يقدم خدمات مرجعية واختبارات كفاءة لـ 125 مستشفى جامعيًا ومعامل متنوعة، موضحًا أن الوزارة وقعت اتفاقيات تعاون وشراكات دولية مع الكلية الملكية للجراحين في أدنبرة، فضلًا عن توقيع بروتوكولات مع وزارة الصحة والسكان ومديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية.

ومن جهته أشار الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن المستشفيات الجامعية في مصر تقدم خدمات رعاية صحية مُتميزة وتلعب دورًا محوريًا في التعليم الطبي والبحث العلمي، إضافة إلى الاستثمارات والتطوير المُستمر والذي يعكس التزام الدولة المصرية بتحسين الرعاية الصحية وتقديم خدمات طبية على مستوى عالمي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

40 جنيهًا| تراجع أسعار الدواجن بشكل غير متوقع.. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

بيلعبوا من غير نِفس وضيعوا 3 نقط.. جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين

قرار رسمي بمنع ريهام سعيد من الظهور على الشاشة.. الأسباب والتفاصيل

أحمد حسن يعلن أول صفقات الزمالك بعد إنهاء أزمة القيد

تراجع مفاجئ لسعر الدولار في السوق الموازية.. وهذا هو سعر الصرف الآن

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد نزول قوي.. وعيار 21 الأن مفاجأة

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. الموعد والتفاصيل

رسميا الآن| سعر الدولار بعد تصريحات الحكومة بشأن انتهاء الأزمة

موضوعات متعلقة

الجامعة البريطانية بالقاهرة تشارك في COP 28 بالإمارات

تستمر أسبوعين وتنتهي 8 فبراير.. «الأعلى للجامعات» يعلن موعد إجازة منتصف العام الدراسي

الأعلى للجامعات: من حق طلاب المعاهد الهندسية المعتمدة الالتحاق بالنقابة

فرصة جديدة للدراسة خارج مصر.. احصل عليها من خلال التقديم عبر هذا الرابط

حصاد 2023|إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والاستقرار على 7 مبادئ أساسية لتطوير المنظومة

فرصة جديدة للحصول على دعم مشاريع التخرج.. رابط التفاصيل

جامعة سندرلاند بالمملكة المتحدة تمنح الدكتور محمد لطفي الدكتوراه الفخرية تقديرًا لمسيرته المهنية

للطلاب الوافدين.. فرصة للالتحاق بالجامعات المصرية بالفصل الدراسي الثاني

ترشيحاتنا

البرهان: أي مفاوضات سلام لا تلبي رغبة الشعب السوداني مرفوضة

مدير آثار سقارة لـ"صدى البلد": متحف إيمحتب يضم أقدم مومياء ملكية ..فيديو

جيب افنجر 2024 تظهر رسميًا بهذه المواصفات |شاهد

إصابة 8 جنود إسرائيليين في استهداف مستوطنة بـ الجليل الأعلى

حظر السفر إلى هناك| مرض بالصين سريع الانتشار.. وبكين ترفع الإجراءات الاحترازية

2369 جنيها.. تحركات قوية تضرب أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الفراخ بصوص الثوم والليمون

يحمل راية بيضاء.. مقطع فيديو لطفل فلسطيني يثير تعاطف رواد السوشيال ميديا

بلحن يا "بنت السلطان".. مطربة إسرائيلية تثير الجدل..اعرف التفاصيل كاملة

هل هي دمية.. صورة رضيع فلسطيني تثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو

حلم ولا حقيقة؟..طفلة فلسطينية أصيبت بالقصف لا تصدق ما شاهدته| فيديو

بالكفن| أم فلسطينية تطلب السماح من طفلها الشهيد.. فيديو يدمي القلوب

فنان شهير يكشف تفاصيل نشوب حريق هائل فى سيارته

تيكتوكر أمريكي شهير يسخر من بلاده بطريقة ذكية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ