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مؤتمر المناخ cop 28.. مشاركة قوية من المعهد القومي لعلوم البحار.. وارتفاع منسوب المياه والشعاب المرجانية ضمن الموضوعات المطروحة

معهد علوم البحار
معهد علوم البحار

قام المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بمشاركة قوية وفعاله في فى جناح المحيطات بالمنطقة الزرقاء فى COP28 دبي حيث قام المعهد بتنظيم ندوات خاصة بشان الاقتصاد الازرق ، بالإضافة إلى أهمية الثروات والتنمية المستدامة بالثروات الطبيعية على السواحل الافريقية.
 

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قال الدكتو عمرو زكريا رئيس معهد علوم البحار والمصايد، إنه خلال مشاركته في موتمر cop24 قد ناقش آليات تنفيذ كافة المشروعات أُخرى تُساعِد في الحد من تأثير التغيرات المناخية على الشُعب المرجانية وأيضا حجم الصيد من الأسماك البحرية الذي يتأثر من التغيرات المناخية.

وأشار إلى أنه قد تم بحث إمكانية قيام اللجنة العلمية للبحر المتوسط بالقيام بتقديم الدعم الفني والمالي لعدد من البرامج العلمية من أجل حماية الثروات الطبيعية حيث تكون السواحل المصرية حيث تكون نموذج يمكن تطبيقه على باقي الدول الأفريقية.

 

مناقشة أزمة ارتفاع منسوب المياه 


وأوضح أنه قد تم وضع البرامج التي تُساهم في الحد من ارتفاع منسوب المياه وأيضا حماية السواحل المصرية، بالإضافة إلى مشاركة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بجناح المحيط بالمنطقة الزرقاء المقام ضمن فعاليات مؤتمر المُناخ COP28 الذي تستضيفه حاليًا إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

 

وقال رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد إن الدول الافريقية تعيش أزمة من التاثير السلبى لتغيرات المناخ والتى تؤثر على المصادر الطبيعية من الثروات البحرية وايضا المخزون السمكى على السواحل الافريقية بالإضافة إلى ذلك التاثير السلبى على الشعاب المرجانية أيضا التى تعد هي مصدر جذب سياحى وتمويل للدول النامية، وأشار إلى أن مصر من بينها.


وأكد لصدى البلد أن هناك بعض المقترحات والمشروعات التى تساهم فى القيام بنقل التكنولوجيا فى مجال الابحاث الخاصة بالاقتصاد الازرق من أجل نقلها للدول عن طريق مركز التدريب الذى تم انشاءه بالتعاون مع اللجنة الدولية لعلوم المحيطات.


 
بينما فى اطار فاعليات اليوم الاول من مؤتمر المناخ COP 28 الذي يشارك به المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بجناح المحيط بالمنطقة الزرقاء قام الاستاذ الدكتور  عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ونائب رئيس اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونسكو بمقابلة الامير البرت الثاني امير موناكو ورئيس اللجنة العلمية الدولية للبحر المتوسط (السيزم) وذلك لمناقشة اوجه التعاون المشترك بين المعهد واللجنة العلمية للبحر المتوسط بشأن وضع البرامج التي تساهم فى الحد من ارتفاع منسوب المياه وحماية السواحل المصرية بالاضافة الى مشروعات اخرى تساعد فى الحد من تاثير التغيرات المناخية على الشعاب المرجانية وحجم المصيد من الاسماك البحرية التي تتأثر بشدة من التغيرات المناخية من خلال مشاركة الباحثين من كلا الجانبين.

 

وقيام اللجنة العلمية للبحر المتوسط بتقديم الدعم الفنى والمالي لتنفيذ العديد من البرامج العلمية لحماية الثورات الطبيعية حيث تكون السواحل المصرية نموذج يمكن تطبيقه على باقى الدول الافريقية.

 

بينما على جانب فاعليات ورش العمل التي تنعقد فى جناح المحيط فى المنطقة الزرقاء ناقش الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ونائب رئيس اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونسكو مع السفير بيتر طومسن المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة للمحيطات اوجه اعداد برامج مشتركة تدعم من قبل الامم المتحدة الى الدول الافريقية فى مجال التنمية المستدامة للمحيطات مع وضع اولويات البرامج التي تساهم على التنمية المستدامة للثورات البحرية مع الحفاظ على البيئة البحرية للسواحل الافريقية .

 

حيث قد تم دعوة السفير لزيارة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد لمشاهدة امكانيات المعهد وزيارة مركز التدريب الافريقي الذى تم انشائه بالمعهد لتدريب الكوارد العلمية الافريقية للمعهد القومي لعلوم البحار والتدريب على السفن البحثية التابعة للمعهد التي بها امكانيات علمية متميزة فى مجال الحفاظ على البيئة البحرية واستكشاف الثورات الطبيعية

 

 

الامارات العربيه المتحده التغيرات المناخية ارتفاع منسوب المياه القومي لعلوم البحار والمصايد

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