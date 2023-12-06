علوم البحار: تأثير التغيرات المناخية على الشُعب المرجانية بمصر ضمن القضايا المطروحة فيCOP28

قام المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بمشاركة قوية وفعالة فى جناح المحيطات بالمنطقة الزرقاء فى COP28 دبي حيث قام المعهد بتنظيم ندوات خاصة بشأن الاقتصاد الأزرق ، بالإضافة إلى أهمية الثروات والتنمية المستدامة بالثروات الطبيعية على السواحل الافريقية.

تأثير التغيرات المناخية على الشُعب المرجانية في مصر



قال الدكتور عمرو زكريا رئيس معهد علوم البحار والمصايد، إنه خلال مشاركته في مؤتمر cop24 قد ناقش آليات تنفيذ كافة المشروعات أُخرى تُساعِد في الحد من تأثير التغيرات المناخية على الشُعب المرجانية وأيضا حجم الصيد من الأسماك البحرية الذي يتأثر من التغيرات المناخية.

وأشار إلى أنه قد تم بحث إمكانية قيام اللجنة العلمية للبحر المتوسط بتقديم الدعم الفني والمالي لعدد من البرامج العلمية من أجل حماية الثروات الطبيعية حيث تكون السواحل المصرية نموذجا يمكن تطبيقه على باقي الدول الأفريقية.