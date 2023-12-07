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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رعاية المبتكرين يعلن تفاصيل شراكته مع Nvidia.. الثلاثاء

رعاية المبتكرين
رعاية المبتكرين

أطلق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في رحلة تطوير مهارات البرمجية لدى الطلاب من خلال شراكته مع  واحدة من أكبر الشركات في هذا المجال Nvidia.

 

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واوضح أنه من خلال هذه الشراكة، سنتمكن من تقديم مجموعة من المزايا والفوائد للطلبة والخريجين الذين يعملون في تطوير البرمجيات، منها:
• كورسات مجانية.
• ورش عمل متميزة.
• مشاريع تطويرية.
• إتاحة سيرفرات عليها معالجات  Nvidia؛ مما سيتيح للطلاب تطوير مهاراتهم بشكل أكبر.

وأشار إلى أنه من أجل الاحتفال بهذه الشراكة، سيبدأ أولى الفعاليات يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر الجاري، وخلال تلك الفعالية سيكون هناك أحد خبراء شركة Nvidia للحديث حول أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في العالم!

ويمكن الاشتراك في هذه الفعالية من خلال التسجيل في الاستمارة المرفقة بهذا الرابط:

 

 

 

التغيرات المناخية التعليم العالي الانتخابات الرئاسية اللجنة الوطنية لليونسكو

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