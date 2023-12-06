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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لتبادل الخبرات.. توقيع بروتوكول تعاون بين علوم البحار وحماية البيئة برأس الخيمة

رئيس المعهد القومى
رئيس المعهد القومى لعلوم البحار

وقع الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، اليوم بروتوكول تعاون مع الدكتور سيف محمد الغيص المدير العام هيئة حماية البيئة والتنمية بحكومة رأس الخيمة بدولة الإمارات وذلك فى اطار فعاليات COP28.

ويهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات العلمية من جانب المعهد والتعاون المشترك بين الجانبين فى المشاريع التى تخدم البيئة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية حيث ان المعهد يتميز بخبرات عالية فى مجال التنمية والحفاظ على الشعاب المرجانية .

وبمقتضي البروتوكول يتم الإعداد لتبادل الخبرات وتبادل الإمكانيات المختلفة بين الجانبين من خلال مشروعات مشتركة تخدم البيئة البحرية والحفاظ على التنوع البحرى للبيئة البحرية لكل الجانبين سواء بالبحر الأحمر أو بمنطقة المياه البحرية امام سواحل منطقة راس الخيمة.

كما يهدف البروتوكول الى إعداد العديد من ورش العمل والمشروعات المشتركة التى تخدم كل الجانبين حيث سوف يتم اعداد العديد من ورش العمل وإعداد مقترحات مختلفة للحفاظ على البيئة البحرية، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات المتبادلة والإمكانيات المتوفرة فى ورش العمل والتدريب المشترك فى مجال حماية البيئة البحرية وأعمال استزراع الشعاب المرجانية حيث أن البيئة البحرية لها تاثر عالى جدا نتيجة تغيرات المناخ التى تؤثر على زيادة التنوع البيولوجى الموجود فى البحار والمحيطات بالمنطقة وهذه التغيرات المناخية تؤثر بالسلب على الثروات الطبيعية.

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ويخدم هذا النشاط حماية البيئة البحرية وذلك من خلال الدعوات المشتركة من الجانبين فى تنفيذ اعمال مشتركة سواء على سفن االبحاث بالمعهد او سفن الابحاث المتوفرة بالجانب الإماراتي وان المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد لديه سفينة ابحاث متميزة بكافة الأجهزة التى ترصد وتتابع هجرة الكائنات البحرية والاسماك البحرية والتصوير.

وقد اعجب الدكتور سيف الغيص بامكانيات المعهد العالية جدا وسوف يقوم وفد من الجانب الامارتى بزيارة المعهد فى يناير القادم للاطلاع على امكانيات المعهد والانشطة المتوفرة التى تم عرضها من قبل الدكتور عمرو زكريا على المختصين من وفد راس الخيمة المتمثل الدكتور  سيف الغيص مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية براس الخيمة.

وتم اعداد ورشة عمل على هامش توقيع البروتوكول لعرض امكانيات المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد التى سيقدمها لخدمة الجانب الإماراتي فى كافة المجلات سواء حماية الشعاب المرجانية والاستكشافات الخاصة بالبيئة البحرية او نقل الخبرات فى مجال الأجهزة العلمية التى يستخدمها المعهد على سفينة الأبحاث سلسبيل.

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الدكتور عمرو زكريا رأس الخيمة البروتوكول

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