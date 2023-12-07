وصلوا 411 كيانا وهميا.. تحذيرات التعليم العالي للطلاب لحمايتهم من النصب

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك توجيهات من قبل وزير التعليم العالي بالقيام بنشر أسماء بيانات وأيضا أماكن المؤسسات والكيانات الوهمية التي تدعي انتسابها للوزارة.



وأوضح أن هذه الكيانات تقدم خدمة تعليمية كما تمنح شهادات مزورة لجميع الطلاب، مشيرا إلى انه الوزارة تعمل على تحذير الطلاب من الوقوع في النصب، حيث أن لجان الضبطية القضائية قد نجحت في القيام وإغلاق 411 كيان وهمي ، وذلك منذ إنشائها عام 2015 .

وأشار في تصريح لـ “صدى البلد” إلى أن جميع البيانات والأسماء الخاصة بالمعاهد المعتمدة والمؤسسات التعليمية متاحة عبر الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات.

وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، باتخاذ إجراءات حاسمة من جانب لجنة الضبطية القضائية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية وجميع أجهزة الدولة المعنية، للقضاء على الكيانات الوهمية التي تستغل الطلاب وأولياء الأمور.

جاء ذلك في إطار المواجهة الحاسمة للكيانات الوهمية التي تعمل دون ترخيص من وزارة التعليم العالي وتمنح شهادات غير مُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ويقع الطلاب وأولياء الأمور فريسة لها.

وتم إعلان قائمة سوداء بهذه الكيانات الوهمية بالموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التعليم العالي وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ليتعرف الطلاب وأولياء الأمور على القائمة السوداء للكيانات الوهمية على مستوى الجمهورية.

وسيتم تحديث هذه القائمة تباعا بشكل مستمر، وفقًا لنتائج عمل لجنة الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الهيئات الرقابية وجميع أجهزة الدولة المعنية.

وكانت لجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي تمكنت من ضبط 411 كيانًا وهميًا خلال الفترة الماضية، بدعم معلوماتي من هيئة الرقابة الإدارية وأجهزة الدولة المعنية.

وأفاد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بأن لجنة الضبطية القضائية ستوسع دائرة عملها خلال الفترة القادمة، بناءً على التقارير الواردة إليها من هيئة الرقابة الإدارية وجميع أجهزة الدولة المعنية ولجنة الرصد الإعلامي بالإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لمواصلة ملاحقة هذه الكيانات الوهمية.