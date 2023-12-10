البحث العلمي تعلن برنامج معادلة أويلر للسوائل غير القابلة للانضغاط.. تفاصيل المشاركة

تعقد اللجنة الوطنية للرياضيات المشكلة بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بالاشتراك مع قسم الرياضيات بكلية العلوم - جامعة حلوان، والجمعية المصرية للرياضياتن المدرسة الشتوية بعنوان ”برنامج معادلة أويلر للسوائل غير القابلة للانضغاط “.

وذلك خلال الفترة من وذلك فى الفترة من 22– 31 يناير 2024 بجامعة حلوان.

والهدف من المدرسة هو تجمع باحثين وطلاب دراسات عليا مصريين لعرض ومناقشة اتجاهات البحث الجديدة في معادلة أويلر للسوائل غير القابلة للضغط.

لمزيد من المعلومات والتسجيل من خلال هذا الرابط:

http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/winter-school/