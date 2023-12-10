عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تعلن برنامج معادلة أويلر للسوائل غير القابلة للانضغاط.. تفاصيل المشاركة

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي

تعقد اللجنة الوطنية للرياضيات  المشكلة بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بالاشتراك مع قسم الرياضيات بكلية العلوم - جامعة حلوان، والجمعية المصرية للرياضياتن المدرسة الشتوية بعنوان ”برنامج معادلة أويلر للسوائل غير القابلة للانضغاط “.

txt

جاء من الخارج للتصويت بالداخل.. محمد الفاتح ينتخب لأول مرة في حياته

txt

إبراهيم سعيد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمصر الجديدة

txt

رئيس مجلس القبائل العربية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمصر الجديدة.. صور

txt

جامعة طيبة التكنولوجية تستضيف ورشة عمل حول "النجارة المصرية القديمة"

txt

احتفالات بـ الدراجات النارية أمام مدرسة القومية بالعجوزة.. فيديو

txt

القومي لعلوم البحار يوقع مذكرة تفاهم مع معهد بليموث بانجلترا

txt

رئيس جامعة الجلالة والعاملون بها يرافقون الطلاب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

txt

مصر تنتخب.. زحام أمام لجنة الجامعة العمالية بمدينة نصر

txt

أحمد موسى يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية .. صور

txt

د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالتجمع.. صور

وذلك خلال الفترة من  وذلك فى الفترة من 22– 31  يناير 2024  بجامعة حلوان. 

والهدف من المدرسة هو تجمع باحثين وطلاب دراسات عليا مصريين لعرض ومناقشة اتجاهات البحث الجديدة في معادلة أويلر للسوائل غير القابلة للضغط. 

لمزيد من المعلومات والتسجيل من خلال هذا الرابط:
http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/winter-school/

 

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا جامعة طيبة التكنولوجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. اعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

المرشحون الأربعة أمام الصناديق| السيسي يصوت من مصر الجديدة.. زهران بالوشاح الفلسطيني.. يمامة يحيي الناخبين.. وعمر: “الكل لازم ينتخب”

شوبير يكشف عن مفاجأة في مصير موديست مع الأهلي

هذا السبب يمنع انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك.. تعرف عليه

موضوعات متعلقة

جاء من الخارج للتصويت بالداخل.. محمد الفاتح ينتخب لأول مرة في حياته

إبراهيم سعيد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمصر الجديدة

رئيس مجلس القبائل العربية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمصر الجديدة.. صور

جامعة طيبة التكنولوجية تستضيف ورشة عمل حول "النجارة المصرية القديمة"

احتفالات بـ الدراجات النارية أمام مدرسة القومية بالعجوزة.. فيديو

القومي لعلوم البحار يوقع مذكرة تفاهم مع معهد بليموث بانجلترا

رئيس جامعة الجلالة والعاملون بها يرافقون الطلاب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

مصر تنتخب.. زحام أمام لجنة الجامعة العمالية بمدينة نصر

ترشيحاتنا

الحكومة تعتزم تحرير سوق الغاز الطبيعي.. ماذا يعني القرار وأهميته للقطاع الخاص؟

بُناة الجمهورية الجديدة.. حشود كبيرة بلجان العاصمة الإدارية الجديدة فى الانتخابات الرئاسية

عاجل.. الوطنية للانتخابات تعلن راحة ساعة بجميع اللجان للقضاة والمشرفين

بسبب تكاليف الحرب على غزة.. ارتفاع عجز الموازنة الإسرائيلية خلال نوفمبر

وفاة ناخبين ومريض يدلي بصوته في الإسعاف ومعتمر في اللجنة بملابس الإحرام.. لقطات من قلب الانتخابات

كتائب القسام: استهدفنا جرافة صهيونية من نوع «دي-9» بعبوة شواظ شمال خان يونس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ63.. 10 صور أثارت الجدل للفنانة لوسي

حضور قوي للسيدات والشباب.. لجان حلوان تتزين بأعلام مصر في الانتخابات الرئاسية

بملابس الإحرام.. شاب يدلي بصوته في إحدي اللجان الانتخابية | شاهد

شاهد.. محمد نور وسهر الصايغ وويزو وليلى عزالعرب يشاركون فى الانتخابات الرئاسية

فيديو

حكيم ينشر فيديو جديد وأشرف زكى بالحبر الفسفورى فى الانتخابات الرئاسية

شاهد.. محمد نور وسهر الصايغ وويزو وليلى عزالعرب يشاركون فى الانتخابات الرئاسية

رافعة علم مصر.. مادلين طبر تشارك المصريين فرحة الانتخابات الرئاسية| فيديو

بالفهلوة|مقطع فيديو يثير الجدل بالسعودية لمحاولة إخراج «حجر» من عين مريض دون جراحة..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ