البحث العلمي تعلن عن مسابقة اللجنة الوطنية للرياضيات.. تفاصيل المشاركة



اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ممثلة فى اللجنة الوطنية الرياضيات عن مسابقة للشباب من سن 15 – 20 سنة للتقدم بمقال حول أحد استخدامات الرياضيات في الحياة اليومية، و تمنح 3 جوائز مالية بواقع 2000 جنيه لكل فائز وشهادة من الاكاديمية ... لمزيد من المعلوامت وكيفية التقديم من خلال هذا لرابط:

http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/math-4/



وجاء ذلك فى إطار حرص أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لإتاحة الفرص المختلفة من المشاركات في المنافسات العلمية للطلاب من جميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي لتحقيق أهدافها من الجودة والتنافسية في التعليم.





وكان قد عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، اليوم السبت، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ود.مصطفى رفعت أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة بورسعيد.

أكد الدكتور رضا حجازي استمرار التنسيق الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تطوير منظومة تعليم تواكب التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم.

رحب اللواء عادل الغضبان باجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمحافظة بورسعيد، مشيدًا بدعم جامعة بورسعيد للمشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة.

قدم المجلس الشكر لجامعة بورسعيد برئاسة د.أيمن إبراهيم رئيس الجامعة على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

هنأ المجلس الدكتور محمد ضياء زين العابدين بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لجامعة عين شمس، ود.إلهامي علي ترابيس بمناسبة تعيينه رئيسًا لجامعة دمنهور، متمنيًا لهما دوام التوفيق والنجاح، ولجامعاتهم المزيد من التقدم والازدهار.