نصف يوم إجازة للعاملين بالتعليم العالي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي السادة رؤساء الجامعات ورؤساء المراكز والمعاهد البحثية وعمداء المعاهد العليا التابعة للوزارة بتيسير إدلاء مُنتسبي المجتمع الأكاديمي من أساتذة وعاملين وطلاب بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

كما وجه الدكتور أيمن عاشور بمنح العاملين بالوزارة "نصف يوم" لتمكينهم من التصويت في الانتخابات، بالإضافة إلى تقديم الوزارة كافة التيسيرات التي من شأنها تمكين الناخبين المُغتربين من التصويت في الانتخابات الرئاسية .

وكان المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الدوري في شهر نوفمبر الماضي، قد وجه المجتمع الأكاديمي إلى ضرورة المشاركة الفعالة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وقد نظمت الجامعات المصرية خلال الفترة الماضية حملات وندوات توعية بأهمية مشاركة المجتمع الأكاديمي بالتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة كاستحقاق دستوري أصيل وواجب وطني.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.



وتجرى انتخابات الرئاسة 2024 تحت إشراف قضائي كامل، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، سيتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، وأن عدد المقار الانتخابية يبلغ 9376 مركزًا انتخابيًا يضم عدد 11 ألفا و631 لجنة اقتراع، ووُضع فى الاعتبار التيسير على كبار السن والناخبين ذوى الاحتياجات الخاصة فى توزيع الناخبين على المراكز الانتخابية.